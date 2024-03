Nachholspiel steht an Saarbrücken will im DFB-Pokal mit Bundesligist Gladbach mithalten Stand: 11.03.2024 19:16 Uhr

Am Dienstagabend ist es endlich soweit: Dann steht das Nachholspiel des DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bundesligist Borussia Mönchengladbach an. Der bange Blick gilt mal wieder dem Rasen im Ludwigsparkstadion.

Es hatte geregnet, das Wasser stand auf dem Platz und so wurde das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach am 7. Februar abgesagt.

Nun findet am Dienstag das Nachholspiel im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt – auf neuem Rasen, aber bei unsicheren Wetterverhältnissen. So gehen die besorgten Blicke Fußball-Deutschlands wieder Richtung Rasen.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 12. März, 20.30 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Stream: Live im ZDF im Fernsehen, im Audiostream bei Sportschau.de und in der SR 3 "sportarena extra"-Sondersendung

Wie steht es um das Geläuf im Stadion?

Nach der Pokal-Absage im Februar wurde ein neuer Rollrasen im Ludwigsparkstadion verlegt. Bei seiner Einweihung gegen Bielefeld lösten sich teilweise noch große Stücke des neuen Grüns. Ein kleiner Teil der Rasenfläche musste deshalb wiederum erneuert werden. Vergangenes Wochenende beim Heimspiel des FCS gegen Erzgebirge Aue lief alles rund auf dem Platz.

Und wie sieht es für Dienstag aus? Am Sonntag hat es in Saarbrücken wieder größere Regenmassen gegeben. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl meint am Montag, das wäre dem Rasen anzumerken und man müsse ihn „bestimmt nicht bewässern“.

Die Stadt Saarbrücken betont nach einer Begehung mit dem FCS und Vertretern des DFB am Montag: Der Platz wäre aktuell bespielbar. Allerdings soll der Rasen weiter eng beobachtet werden. Da für Dienstag weiterer Regen gemeldet ist, wollen sich die Verantwortlichen dann erneut zur Situation austauschen.

FCS ist nicht mehr wirklich der unterschätzte Underdog

Aus sportlicher Sicht gelten für den FCS theoretisch die gleichen Voraussetzungen wie bei den vorherigen Runden im DFB-Pokal. Die Männer vom FCS spielen als Drittligist gegen einen Bundesligisten. Sie sind auf dem Papier der Underdog.

Das Team merke aber, dass die Anspruchshaltung inzwischen eine andere sei als noch zu Beginn ihrer Pokal-Reise. Nachdem die Blau-Schwarzen den FC Bayern München (2:1) und Eintracht Frankfurt (2:0) aus dem Pokal geschmissen haben, werde es gegen Gladbach „schon ab und zu mal so dargestellt, als wäre das der lockere Sieg“, meint Torwart Tim Schreiber.

Blau-Schwarz will auf Chancen lauern

Ein Trugschluss, betont Rüdiger Ziehl: „Man muss jetzt nicht denken, wir werden die gegen die Wand spielen und sehr dominant auftreten.“ Stattdessen erwartet er viel Ballbesitz für die Gäste.

Trotzdem müsse seine Mannschaft auf eigene Aktionen lauern und dem Gegner gleichzeitig möglichst wenig Räume lassen. Die anderen Pokal-Spiele hätten gezeigt, dass sie das auch gegen starke Gegner umsetzen kann.

Schwankende Leistungen bei beiden Teams

Konstant und verlässlich gute Leistungen abzurufen, gelang zuletzt weder dem 1. FC Saarbrücken noch Borussia Mönchengladbach. Beim FCS gab es nach dem 0:0 gegen den VfB Lübeck vor zwei Wochen viele selbstkritische Worte. Kapitän Manuel Zeitz sprach von der „schlechtesten Leistung“ des Jahres.

Das scheint die Mannschaft aufgerüttelt zu haben: Vergangenes Wochenende spricht Trainer Rüdiger Ziehl von einer „bärenstarken Leistung“ beim 2:0 Erfolg gegen Tabellennachbarn Erzgebirge Aue und einer „guten Reaktion“ auf das 0:0 in der Vorwoche.

Kein Selbstläufer nach Bayern und Frankfurt

Die Liga hat in seinen Augen aber wenig Aussagekraft für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach: „Ich sage nicht: Jetzt haben wir super gespielt und gewonnen, dann wird das am Dienstag auch funktionieren“.

Aber auch den Gästen gelingt es in der Bundesliga nicht, beständig gute Ergebnisse zu liefern. Zuletzt, nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln, spricht Gladbach-Trainer Seoane von "dummen Fehlern, dummen Ballverlusten, dummen Fouls“.

Beide Teams spielen außerdem überdurchschnittlich oft unentschieden. Bei Saarbücken sind es 13 Remis in der laufenden Saison, bei Gladbach immerhin neun.

Historie: Bisher nur ein Sieg des FCS gegen Gladbach

Historisch gesehen liegt Borussia Mönchengladbach den Saarbrückern allerdings wenig. Insgesamt gab es in der ersten und zweiten Bundesliga schon zehn Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften und davon nur einen Sieg für den FCS.

Im Pokal ist es am Dienstag aber die erste Begegnung der beiden Teams. Tim Schreiber betont: „Uns ist bewusst, dass wir einen sehr, sehr guten Tag haben müssen und dass jeder von uns an seine Grenzen gehen muss, um mit so einem Bundesligisten mitzuhalten“.

Ausfall von Simon Stehle?

Personell steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Simon Stehle. Der Stürmer ist nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue muskulär angeschlagen. Laut Ziehl entscheidet sich erst am Dienstag, ob er spielen kann.

Anpfiff der Begegnung ist am Dienstagabend um 20.30 Uhr im Ludwigsparkstadion. Live gibt es das Spiel im ZDF zu sehen und im Audiostream der Sportschau zu hören. Eine Zusammenfassung gibt es am Mittwoch im aktuellen bericht.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 11.03.2024 berichtet.

