Heimspiel gegen Tabellenführer Saarbrücken mit Kampfgeist vor Topspiel gegen Dresden Stand: 29.10.2023 08:27 Uhr

Heute empfängt der 1. FC Saarbrücken den Tabellenführer der 3. Liga im Ludwigspark. Die Blau-Schwarzen gehen als Underdog in die Partie gegen Dynamo Dresden. Trainer Rüdiger Ziehl will den Turn-Around in der Negativserie des FCS schaffen.

Kirsten Pfister

Der 1. FC Saarbrücken befindet sich momentan in einer Negativserie. Im Gegensatz dazu schwimmt Dynamo Dresden auf der Erfolgswelle. Die Ausgangssituation für das Duell heute fällt zum Nachteil der Saarbrücker aus.

Trainer Rüdiger Ziehl zeigt sich vor der Partie trotzdem kämpferisch: "Dynamo Dresden geht in jedes Spiel als Favorit rein. Ich glaube trotzdem haben wir das nötige Selbstbewusstsein, zu wissen, dass wir mit einer guten Leistung auch gewinnen können."

1. FC Saarbrücken trifft in 3. Liga auf Dynamo Dresden Der 1. FC Saarbrücken rund um seinen Trainer Rüdiger Ziehl steckt in einer sportlichen Krise. Am Sonntag empfangen die Saarländer den Ligaprimus Dynamo Dresden und wollen mit einem Punktgewinn der Negativserie ein Ende bereiten.

Sieg gegen Dresden soll Negativserie beenden

Ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer würde dem 1. FC Saarbrücken vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen den FC Bayern München am Mittwoch den Rücken stärken. Drei Punkte sind außerdem wichtig, um in der 3. Liga nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Dort ist der FCS weit entfernt von den Fan-Hoffnungen, den Aufstieg zu schaffen. Stattdessen liegen die Blau-Schwarzen momentan mit 14 Punkten auf Rang 15, haben aber auch ein Spiel weniger.

Schwere Ausgangslage für Saarbrücken nach schwachen Wochen

Nur in einem der vergangenen fünf Spiele sind die Saarbrücker als Sieger vom Platz gegangen. Die jüngsten beiden Begegnungen gingen beide verloren: Erst war es eine 0:2-Niederlage in Aue, vergangene Woche reichte es dann in Essen nach einem 0:2 Rückstand nur noch für einen Anschlusstreffer zum 1:2- Endstand. Die Ausbeute der vergangenen fünf Partien: Fünf Punkte.

Dynamo Dresden hat in den vergangenen fünf Spielen 10 Zähler geholt – das Doppelte. Sie kommen mit dem Schwung zweier Siege im Rücken nach Saarbrücken. In Ulm holten sie ein 3:2 und vergangenes Wochenende ein 1:0 gegen FC Preußen 05 Münster.

Ziehl spricht von Sieg gegen Dynamo Dresden

Eine denkbar ungünstige Ausgangssituation für die Saarbrücker. Trotzdem gibt Ziehl sich weiter optimistisch, dass sein Team den Turn-Around schafft: "Wir sind gewillt, eine Top-Leistung abzurufen und die drei Punkte hierzubehalten." Das verhindern könnte die starke Defensive der Dresdner, die erst zehn Gegentreffer in der laufenden Saison hinnehmen musste.

Was den Kader betrifft, dürfte sich Ziehl zumindest teilweise freuen: Calogero Rizzutto konnte die Woche wegen muskulärer Probleme zwar nur eingeschränkt trainieren, er und Patrick Sontheimer sind aber nicht mehr gesperrt und für das Wochenende wieder eine Option. Dagegen wird zusätzlich zu den Langzeitverletzten Sebastian Jacob und Patrick Schmidt auch Richard Neudecker (wegen Adduktorenproblemen) ausfallen.

Das Spiel wird heute um 13.30 Uhr im Ludwigspark angepfiffen. Da die Partie als Hochrisikospiel eingeschätzt wird, gibt es in der Saarbrücken Innenstadt Straßensperrungen. Die Polizei rechnet mit gewaltbereiten "Problemfans".

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es abends im aktuellen bericht und in der sportarena ab 22.15 Uhr im SR Fernsehen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 28.10.2023 berichtet.

Mehr Sportthemen im Saarland

Straßen in Saarbrücken wegen Hochrisikospiel am Sonntag gesperrt In der Saarbrücker Innenstadt müssen Autofahrer am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Anlass ist das Spiel der dritten Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden. Die Polizei rechnet mit gewaltbereiten "Problemfans".