Drei Punkte sollen her Saarbrücken heute selbstbewusst beim SC Verl

Zum Start in die Restrunde tritt der 1. FC Saarbrücken heute Abend beim SC Verl an. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl will sich beim Tabellensiebten drei Punkte sichern und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Nachdem das Auftaktspiel im Jahr 2024 bei Viktoria Köln aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden musste, startet der 1. FC Saarbrücken heute um 19.00 Uhr beim SC Verl in die Restrunde.

Die Gastgeber ließen am vergangenen Wochenende aufhorchen, denn das Team von Alexander Ende sicherte sich beim Spitzenreiter Regensburg einen Punkt. Beim FCS ist mal also gewarnt, geht aber dennoch mit großem Selbstvertrauen in das Duell.

"Wir fahren dort hin, um zu gewinnen"

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl gibt sich kämpferisch und ihm ist natürlich bewusst, dass sein Team nur mit einem Dreier den Anschluss an den Relegationsplatz halten kann. "Ich will einen leidenschaftlichen Auftritt meiner Mannschaft sehen. Wir müssen an die Grenzen gehen, um dort drei Punkte zu holen", so der 46-Jährige.

Das Team ist bereits Montag früh in Richtung Verl aufgebrochen. Hintergrund sind die mäßigen Platzbedingungen im Sportfeld in Saarbrücken. Die zeitige Anreise bietet die Möglichkeit vor Ort, noch einmal auf Rasen zu trainieren.

Rizutto fehlt gelbgesperrt, Gaus fraglich

Personell muss der Coach weiterhin auf die Langzeitverletzten Patrick Schmidt und Sebastian Jacob verzichten. Darüber hinaus fehlt Außenverteidiger Carlogero Rizutto aufgrund einer Gelbsperre.

Fraglich ist, ob Marcel Gaus auflaufen wird. Er will die anstehende Geburt seines Kindes natürlich nicht verpassen und würde im gegebenen Fall nicht zur Verfügung stehen.

Verl auch ohne Batista Meier stabil

"Sie hätten in Regensburg gewinnen müssen", so FCS-Trainer Ziehl. "Verl bestätigt, was es vor der Pause gezeigt haben. Das ist eine stabile Mannschaft, die über den spielerischen Ansatz kommt - es wird eine große Aufgabe für uns."

Auch ohne Topscorer Oliver Batista Meier, der in der Winterpause zurück nach Dresden wechselte, konnte der SC am vergangenen Wochenende in Regensburg überzeugen. Ein Remis beim Tabellenführer spricht für sich. Mit einem Spiel mehr rangiert der Siebte der Liga aktuell zwei Plätze und zwei Punkte vor dem FCS.

"Was vor der Pause gut war, wollen wir wieder bestätigen"

Saarbrückens Cheftrainer mahnt: "Es gilt zu beweisen, dass wird den Schwung aus den letzten Spielen des Vorjahres mitnehmen können. Wir wollen es Verl so schwer wie möglich machen." Beim SC weiß man natürlich, dass Saarbrücken wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen ist.

Und selbstverständlich werden auch die sensationellen Auftritte im DFB-Pokal ihren Eindruck hinterlassen haben. Darum wird der SC Verl Saarbrücken mit Sicherheit nicht unterschätzen.

Wieder ein Tore-Spektakel?

Das Hinspiel endete 4:3 für Saarbrücken. Zwischenzeitlich führte Verl gar mit 3:1, bis der FCS eine Schlussoffensive zündete und die Partie noch drehen konnte.

Den blau-schwarzen Anhängern würde ein ähnliches Ergebnis sicher gefallen. Denn damit wäre der erste Dreier im neuen Spieljahr eingefahren und der Relegationsplatz weiterhin in Reichweite.

