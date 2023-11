Austragung noch nicht ganz sicher Saarbrücken fordert den Spitzenreiter Dresden im Ludwigspark Stand: 18.11.2023 08:38 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken steckt in einer schwierigen Phase. In der Liga siegten die Blau-Schwarzen zuletzt Ende September. Drei Punkte sollen nun ausgerechnet gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden her – wenn das Nachholspiel am Sonntag überhaupt ausgetragen werden kann.

Der Regen hatte vor rund drei Wochen für einen Spielabbruch gesorgt, jetzt soll die Partie gegen Dynamo Dresden endlich gespielt werden. Aber so ganz sicher ist das noch nicht, denn die Regenfälle der letzten Tage belasten den Rasen des Ludwigsparkstadions erneut.

Die Stadt hat wohl alles getan, dass gespielt werden kann. Man hat erneut Aerifizierungsmaßnahmen ergriffen, den Rasen gelocht, um ihn zu belüften und das Wasser abfließen zu lassen, und sogar Planen wurden ausgelegt.

Deshalb wird Dynamo Dresden auch die weite Reise nach Saarbrücken auf sich nehmen. Die endgültige Entscheidung, ob gespielt werden kann oder nicht, fällt nun wohl erst am Sonntagmorgen der Schiedsrichter.

Abstiegskampf statt Aufstiegskampf

Der 1. FC Saarbrücken ist sportlich in einer ganz gefährlichen Lage; vom ersten Abstiegsplatz treffen ihn gerade mal zwei Punkte. Auch die Tatsache, dass man zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat, kann nicht unbedingt beruhigen.

Das Spiel gegen Dynamo Dresden vor erwarteten 15.000 Zuschauern ist eine besondere Herausforderung. Trainer Rüdiger Ziehl, der aufgrund der zuletzt schwachen Leistungen in der Liga heftig in der Kritik steht, hat beim Gegner eine sehr hohe individuelle Qualität ausgemacht.

„Sie stehen völlig zu Recht da oben. Sie spielen immer im selben System, haben gut funktionierende Abläufe“, so Ziehl.

Civeja fehlt wegen U21-Abstellung

Dem FCS fehlen am Sonntag die Langzeitverletzten Dominik Becker, Sebastian Jacob und Patrick Schmidt. Doch auch Tim Civeja wird nicht dabei sein: Der Albaner hat eine Einladung zu einem U21-Länderspiel erhalten, und der FCS muss ihn abstellen.

Dafür dürfte wohl Luca Kerber wieder von Beginn an spielen. Er hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren, zeigte aber beim 3:0-Sieg im Saarlandpokal gegen Herrensohr eine starke Leistung.

Live-Einblendungen bei SR 3

Die Polizei hat die Partie als "Hochrisikospiel" eingestuft, daher müssen sich Fans und Verkehrsteilnehmer auf Sperrungen rund um den Ludwigspark einstellen.

Der Anpfiff erfolgt um 13.30 Uhr. Live-Enblendungen im Radio gibt es auf SR 3 Saarlandwelle, im Fernsehen sind Ausschnitte in der SR-Sportarena ab 21.45 Uhr zu sehen.

