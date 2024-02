Erfolgreiche englische Woche Saarbrücken feiert Torefestival in Köln Stand: 21.02.2024 20:58 Uhr

Das könnte eine richtige erfolgreiche englische Woche für den 1. FC Saarbrücken werden. Im zweiten - sehr torreichen - Spiel gab es am Mittwoch den zweiten Sieg. Nummer drei könnte am Sonntag folgen, dann auf dem frisch verlegten Rasen im Ludwigspark.

Nach dem ersten Saisonsieg im neuen Jahr am vergangenen Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim haben die Blau-Schwarzen am Mittwochabend gegen Viktoria Köln mit einem 5:2 nachgelegt. Eigentlich hätte die Begegnung schon vor gut einem Monat stattfinden sollen – wetterbedingt musste sie allerdings abgesagt werden.

Naifi mit der frühen Führung

Die Saarbrücker erwischten einen Traumstart - schon in der dritten Spielminute brachte Amine Naifi die Gäste nach einem Freistoß in Führung. Die Kölner hatten den früh anlaufenden Saarbrückern, die wegen des Todes des früheren FCS-Profis und Weltmeisters von 1990, Andy Brehme, mit Trauerflor spielten, zunächst wenig bis gar nichts entgegenzusetzen. Gleich mehrfach hatten die Saarbrücker die Chance auf das 2:0 - etwa in der 14. Minute, als zunächst Zeitz per Kopf und dann auch Brünker im Nachschuss scheiterten.

Noch klarer eigentlich die Chance in der 40. Minute, als Brünker frei vor dem Tor stehend den Ball nicht gut genug platzieren kann und so der Kölner Keeper Ben Voll gerade noch abwehren kann. Die Kölner selbst hatten zu diesem Zeitpunkt gerade erst einmal aufs Saarbrücker Tor geschossen.

Kalte Dusche zum Zweiten

Nach dem Seitenwechsel hatte Saarbrücken erneut den besseren Start. Gerade einmal zwei Minuten waren nach dem Wiederanpfiff gespielt, als Brünker nach einem langen Pass von Sontheimer in die Spitze zur Stelle war und endlich den ersehnten zweiten Treffer landete.

Doch kurz darauf machte es die Viktoria wieder spannend. In der 55. Minute war André Becker nach einer Parade von FCS-Keeper Schreiber zur Stelle und verkürzte mit einem Abstauber auf 1:2. Und plötzlich waren die Gastgeber auch besser in der Partie - Saarbrücken musste aufpassen, dass das Spiel nicht kippte.

Foulelfmeter im Nachschuss "verwandelt"

Für die Vorentscheidung sorgte ein Foulelfmeter in der 67. Minute. Den vergab Kasim Rabihic zwar - Naifi aber reagierte als schnellster und verwandelte den Nachschuss zum 3:1 aus Saarbrücker Sicht.

Saarbrücken wollte das Spiel nun nicht mehr aus der Hand geben, Trainer Ziehl reagierte auch und brachte für das Schlussviertel mit Julian Günther-Schmidt und Dominik Becker zwei frische Kräfte.

Drei Tore in sieben Minuten

Günther-Schmidt wäre fast auch am vierten Saarbrücker Treffer beteiligt gewesen. Seine Flanke in der 77. Minute landete bei Naifi, dessen Kopfball aber einmal mehr von Viktoria-Schlussmann Voll abgewehrt wurde.

Den Sack endgültig zu machte Luca Kerber in der 85. Minute: Nach einem Steilpass auf Brünker legte der auf Kerber ab, der nur noch in das leere Tor einschieben musste. Das 4:1 war letztlich auch in dieser Höhe hochverdient.

Die beiden Treffer in der Nachspielzeit zum 4:2 (de Meester) und 5:2 waren letztlich nur noch Kosmetik. Mit jetzt 38 Punkten macht Saarbrücken einen Platz in der Tabelle gut und wandert auf den elften Platz.

Spiel gegen Bielefeld auf frisch verlegtem Rasen

Die englische Woche findet für den FCS am Sonntag ihren Abschluss. Dann kommt um 16.30 Uhr Arminia Bielefeld in den Ludwigspark. Nach aktuellem Stand kann das Spiel auch wie geplant stattfinden.

Am Mittwochabend meldete die Stadt, dass der neue Rasen fertig verlegt sei - sicherheitshalber wird er wegen des erwarteten Dauerregens am Donnerstag aber noch einmal mit Folien abgedeckt.

