Jetzt live im Audio-Stream Saarbrücken empfängt Karlsruhe im DFB-Pokal Stand: 11.08.2023 17:39 Uhr

In der ersten Runde im DFB-Pokal spielt der FCS heute Abend gegen den Karlsruher SC. 2020 konnten die Saarbrücker sich gegen den Zweitligisten durchsetzen. Hier hören Sie das Spiel live.

Frank Grundhever / Onlinefassung: Rebecca Wehrmann

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist der Zweitligist Karlsruher SC heute Abend um 18.00 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zu Gast.

Der FCS will den mäßigen Saisonauftakt in Ulm vergessen machen und am liebsten für eine Überraschung sorgen. Dabei werden Erinnerungen an das Jahr 2020 wach, als die Blau-Schwarzen den KSC aus dem Pokalwettbewerb warfen.

Kai Brünker glaubt an Überraschung

Der Neuzugang des 1. FC Saarbrücken, der vergangenen Sonntag das erste Saisontor erzielte, sagt: „Es ist bestimmt etwas drin gegen Karlsruhe. Wir dürfen nicht überpacen, müssen einen kühlen Kopf bewahren und trotzdem mit voller Motivation in das Spiel gehen.“

Der Stürmer, der aus Magdeburg zum FCS gewechselt ist, baut zudem auf den Schub, der von den Heimfans ausgeht: „Es ist schön, dass man diese Wucht hinter sich hat. Und je länger die Null steht, umso mehr wird das Spiel auf unsere Seite kippen. Ich freue mich einfach mega auf die Partie.“

Schreiber für Paterok im Tor

Zwischen den Pfosten wird es einen abgesprochenen Wechsel geben. Zum Ligastart in Ulm hatte sich FCS-Coach Rüdiger Ziehl für Tim Paterok als Nummer eins entschieden. Im Pokal darf nun Kontrahent Tim Schreiber das Tor hüten.

„Wir werden die Situation über Wochen beobachten und in größeren Abständen neu bewerten. Beide Torhüter sind im Grunde auf Augenhöhe. Tim Paterok wird aber zunächst in der Liga spielen“, sagt Saarbrückens Trainer.

Übergangsspiel muss gegen den KSC besser werden

Gegen Ulm war deutlich erkennbar, dass gerade das Spiel aus dem Zentrum zu den Stürmern hin noch nicht optimal funktionierte. Dies könnte dafür sprechen, dass Richard Neudecker oder Kasim Rabihic gegen Karlsruhe in der Startelf stehen. Beide sind in der Lage das genannte Problem zu lösen.

In der Liga saßen die Spielgestalter zunächst noch auf der Bank, da sie die Vorbereitung aufgrund von Verletzungen nicht komplett absolvieren konnten. „Wir müssen in Sachen Spieltempo und Präzision zulegen, um die letzte Linie überspielen zu können. Das ist die Lehre aus dem Ulm-Spiel“, bestätigt Ziehl.

Mit Neuzugang Stehle zur nächsten Überraschung?

Der am vergangenen Montag verpflichtete Stürmer Simon Stehle, der von Hannover 96 kommt, wird gegen Karlsruhe schon zum Kader gehören und könnte seinen Beitrag zu einer Überraschung wie 2020 leisten.

Damals besiegte Saarbrücken den KSC im Achtelfinale mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Was danach folgte, wissen noch alle FCS-Fans. Das Team spielte sich als erster Regionalliga-Club der Geschichte bis ins Halbfinale, wo die Reise erst gegen übermächtige Leverkusener endete.

Dem FCS fehlen werden einzig die Verletzten Bjarne Thoelke und Sebastian Jacob.

Karlsruhe mit starkem Rundenstart

In der 2. Bundesliga legte der KSC einen beachtlichen Auftakt hin, gewann in Osnabrück und erkämpfte zu Hause ein 2:2 gegen den Hamburger SV. Damit deutet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner an, dass sie ambitioniert in dieses Spieljahr geht.

FCS-Stürmer Kai Brünker schätzt den Gegner und die eigenen Chancen so ein: „Es ist bekannt, dass der KSC Fußball spielen will. Aber wenn man sie gut unter Druck setzt, dann kann man auch einen langen Schlag provozieren. Es wird ein intensives Spiel, das müssen wir annehmen und über unsere Grenzen hinausgehen!“

Anreise mit dem ÖPNV empfohlen

Für das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC werden zwei Straßen gesperrt. Zudem wird das Parken rund um das Stadion eingeschränkt. Fans, die sich das Match anschauen wollen, sollten von daher lieber auf den ÖPNV umsteigen.

Der FCS hat zusätzlich zu den üblichen Busverbindungen auch noch einen Shuttle-Busverkehr eingerichtet. Der soll zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Match aktiv sein.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 11.08.2023 berichtet.

