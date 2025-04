Meisterschaft im Damen-Basketball Royals treten zum zweiten Playoff-Finalspiel an Stand: 21.04.2025 09:55 Uhr

Für die Basketball-Frauen der Saarlouis Royals steht das zweite Playoff-Finale gegen Keltern an. Hatten die Saarlouiserinnen im Pokal noch überraschend deutlich gewonnen, gab es zum Auftakt im Ligafinale am Samstag eine saftige Niederlage.

Nach der klaren Klatsche im Auftaktspiel des Playoff-Finales haben die Saarlouis Royals heute die Chance auf Wiedergutmachung. Das erste Finalspiel gegen Rutronik Stars Keltern hatten die Saarländerinnen an Karsamstag mit 54:92 verloren.

Auch heute Nachmittag müssen die Saarlouiserinnen, wie bereits am Samstag, auswärts in Keltern antreten. Das erste Heimspiel in der Finalrunde ist dann für Freitag geplant. Wer zuerst drei von maximal fünf Spielen gewinnt, ist Deutscher Meister. Los geht´s heute um 16.00 Uhr.

Halbfinalkrimi gegen Alba Berlin

Die Saarlouiserinnen hatten sich in einem regelrechten Krimi gegen Alba Berlin für das Finale qualifiziert - die Entscheidung fiel am vergangenen Dienstag erst in der Verlängerung im fünften und damit letzten Spiel.

Bereits im Pokal hatten sich die Saarländerinnen im Halbfinale gegen Alba Berlin durchgesetzt und waren anschließend im Finale auf Keltern getroffen. Dieses Spiel Anfang März gewannen die Royals mit 97:73.

