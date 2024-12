„German Giant“ freut sich auf WM-Start Richtungsweisende WM für saarländischen Darts-Profi Gabriel Clemens Stand: 03.12.2024 19:14 Uhr

Vor zwei Jahren hat Gabriel Clemens deutsche Dartsgeschichte geschrieben. Damals zog der Saarwellinger als erster Deutscher überhaupt ins Halbfinale einer Darts-WM ein. An diesen Erfolg konnte Clemens seitdem aber nur selten anknüpfen – weshalb die kommende Darts-WM ab 15. Dezember richtungsweisend für den „German Giant“ sein wird.

Matthew Genest-Schön

Sein großer Erfolg bei der Darts-Weltmeisterschaft vor zwei Jahren zeigt noch immer Wirkung. Gabriel Clemens, damals sensationell im Halbfinale der Darts-WM, gehört seitdem zu den besten Spielern der Welt – und das hat positive Auswirkungen. Zum Beispiel hat der Saarwellinger als Nummer 27 der „Order of Merit“ dadurch ein Freilos in Runde 1 der kommenden Darts-WM (ab 15. Dezember in London).

Order of Merit

Die Order of Merit ist die offizielle Rangliste der Professional Darts Corporation (PDC). Sie ergibt sich aus den Preisgeldern, die die Teilnehmer in den letzten zwei Jahren in bestimmten Turnieren, wie etwa dem World Championship, erspielt haben.

Clemens erster Gegner noch offen

Der „German Giant“ steigt dadurch erst in der Runde der letzten 64 ins wichtigste Darts-Turnier des Jahres ein. Gegner dort ist der Sieger des Erstrunden-Duells zwischen dem Waliser Robert Owen und dem Niederländer Niels Zonneveld.

„Das sind beide natürlich gute Spieler, sie sind nicht umsonst auch auf der Tour“ sagt Clemens zu seinem Auftaktprogramm. „Sie haben beide auch schon große Erfolge gefeiert. Aber ich mache mir nicht viel Stress darüber, wer von beiden da kommt. Ich muss auf mich gucken, dass ich ein gutes Spiel mache.“ Alles andere als ein Sieg und der damit verbundene Einzug ins Achtelfinale wäre trotzdem eine herbe Enttäuschung für Gabriel Clemens.

Und sie hätte weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf seiner Karriere. Clemens Erfolg bei der WM vor zwei Jahren macht einen großen Teil seiner Ranglisten-Position aus – anders als bei anderen Weltranglisten, die sich häufig nach Punkten richtet, gilt im Darts-Sport das im Laufe eines Zeitraums erspielte Preisgeld als Richtwert.

WM entscheidet über Rangliste

Durch sein sportlich eher durchwachsenes Jahr 2024 droht Clemens in der „Order of Merit“ weit abzurutschen, sollte er bei der WM früh ausscheiden. Denn sein Preisgeld aus der WM 2022, ca. 100.000 Pfund, zählt nach dieser WM dazu. Dadurch würden auch weitreichende Vorteile, wie beispielsweise Freilose oder Einladungen zu großen Turnieren, wiederum versehen mit hohen Preisgeldern, wegfallen.

„Mich beeinträchtigt das nicht“, gibt sich Clemens bei der Pressekonferenz vor der WM gelassen. „Ich bereite mich gut vor, wie jedes Jahr und versuche, so viel [Preisgeld] wie möglich zu verteidigen. Generell, für alle Darts-Spieler ist die WM das größte Turnier.“

Die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace ist bekannt für ihre Stimmung. Jeden Abend sorgen 3000 Menschen größtenteils verkleidet und in bester Feierlaune für spektakuläre Bilder. Das Turnier geht über die Weihnachts- und Neujahrstage hinaus, das Finale steigt am 3. Januar.

