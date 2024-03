Anpfiff um 14.00 Uhr Personell geschwächter 1. FC Saarbrücken in Lübeck gefordert Stand: 01.03.2024 16:26 Uhr

Nach dem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld steht für den 1. FC Saarbrücken am Samstag die nächste Begegnung in der 3. Liga an. Die Blau-Schwarzen gastieren um 14.00 Uhr beim abstiegsbedrohten VFB Lübeck.

Konstantin Malzahn

Nach der Englischen Woche mit einer Ausbeute von sieben Punkten reist der 1. FC Saarbrücken nach Lübeck. Für das Team von Trainer Rüdiger Ziehl ist die Zielstellung klar: mit drei Punkten im Gepäck ins Saarland zurückkehren.

Stehle winkt Platz in der Startelf

Simon Stehle sorgte mit seinem späten Ausgleichstreffer gegen Bielefeld für große Erleichterung bei allen Beteiligten. „Mein Ziel ist es natürlich, mehr Spielanteile zu bekommen. Das Tor hat mir sicherlich gut getan“, so der Stürmer der Blau-Schwarzen. Möglich, dass der 22-Jährige gegen Lübeck von Anfang an starten wird.

Grippewelle erwischt FCS

Mit welchen Spielern Rüdiger Ziehl am Wochenende planen kann, ist derweil unklar. „Wir werden erst kurz vor der Abreise sehen, wer uns zur Verfügung steht“, so der Trainer des FCS. Einige Spieler mussten diese Woche krankheitsbedingt kürzertreten.

Sicher nicht zur Verfügung stehen weiterhin die Langzeitverletzten Sebastian Jacob, Richard Neudecker, Patrick Schmidt und Boné Uaferro.

Luca Kerber fällt aus

Definitiv nicht mit dabei ist außerdem Mittelfeld-Mann Luca Kerber, der in der vergangenen Partie seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Er muss deshalb gegen Lübeck aussetzen.

Der FCS und Kerber befinden sich aktuell laut Ziehl in Vertragsgesprächen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Lübeck braucht Punkte

Für die abstiegsgefährdeten Gastgeber aus Lübeck ist die Partie gegen Saarbrücken entscheidend für den Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell hat der VfB sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Laut Rüdiger Ziehl „ist es klar, dass sie dieses Heimspiel gewinnen müssen.“ Vor allem, weil die Lübecker die vergangenen drei Partien in der Liga alle deutlich verloren haben.

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14.00 Uhr. Live kann das Spiel in der sportarena auf SR 3 im Hörfunk verfolgt werden. Eine Zusammenfassung im SR Fernsehen gibt es ab 17.30 Uhr in der sportarena.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

