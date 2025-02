Sprint und Sprint-Verfolgung Para Biathlon-WM: Saarländerin Recktenwald holt zweite Silbermedaille Stand: 08.02.2025 20:32 Uhr

Die 23-jährige Para-Biathletin Johanna Recktenwald aus St. Wendel hat sich zwei Medaillen bei der WM in Slowenien gesichert: Im Sprint und in der Verfolgung landete sie bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung jeweils auf dem zweiten Platz.

Para-Biathletin Johanna Recktenwald vom Biathlon-Team Saarland hat am Samstag bei der WM in Slowenien in der Sprint-Verfolgung bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung Silber geholt.

Die Saarländerin mit Emily Weiß als Begleitläuferin blieb am Schießstand fehlerfrei. Nur die Deutsche Leonie Walter war schneller und holte Gold. Bronze ging Carina Edlinger aus Österreich.

Fünfte WM-Medaille insgesamt

Für Recktenwald war es insgesamt die fünfte WM-Medaille insgesamt und die zweite bei dieser WM: Am Donnerstag konnte sich die St. Wendlerin bereits WM-Silber im Sprint sichern. Auch dort musste sie sich nur Leonie Walter geschlagen geben. "Ich bin mega zufrieden", so Recktenwald am Samstag.

Die WM findet vom 6. bis 9. Februar in Slowenien statt.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 08.02.2025 berichtet.

