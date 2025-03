Nächstes Heimspiel gegen Regensburg Neuer Rasen verlegt – SV Elversberg verabschiedet sich von „Acker“ Stand: 27.03.2025 16:51 Uhr

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat einen neuen Rasen verlegt. Zuletzt hatte die Qualität des neun Jahre alten Geläufs zu wünschen übrig gelassen und teilweise für Spott gesorgt.

Kai Forst

In den vergangenen Wochen und Monaten war es kaum zu übersehen: Der Rasen an der Kaiserlinde war in keinem zweitligatauglichen Zustand mehr. Je länger die Spiele dauerten, umso schlechter bespielbar wurde das Grün.

Das sorgte bei gegnerischen Teams und Fans regelmäßig für Spott. Der Bayerische Rundfunk titelte im Februar nach der Niederlage von Greuther Fürth in Elversberg sogar: „Greuther Fürth ohne Chance auf Elversberger Acker“ – und bezog sich damit auf den sehr schlecht bespielbaren Rasen.

Neun Jahre alter Rasen

Nun zog die SV Elversberg Konsequenzen und hat in der zurückliegenden Länderspielpause gehandelt, alten Rasen abgetragen und bereits einen neuen Rollrasen verlegt.

Der Grund für das Rasen-Update ist wenig spektakulär: „Der vorherige Rasen war neun Jahre alt, der Zustand hatte eine Erneuerung notwendig gemacht. Die entsprechenden Planungen wurden schon vor Längerem aufgenommen, aufgrund des größeren Zeitfensters durch die Länderspielpause hat sich die Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt gut angeboten“, teilte eine Sprecherin dem SR mit.

Nächstes Heimspiel am 6. April

Genug Zeit zum Anwachsen hat der neue Rasen. Das nächste Heimspiel an der Kaiserlinde findet erst am 6. April gegen Jahn Regensburg statt. Am jetzigen Freitag steht für die SVE das Auswärtsspiel beim Tabellenführer Hamburger SV an. „Der neue Rasen ist damit auch beim Heimspiel gegen Regensburg nächste Woche bespielbar“, so die Sprecherin weiter.

Was die Erneuerung des Rasens den Verein finanziell kostet, ist unklar. „Zu den Kosten machen wir grundsätzlich keine konkreten Angaben.“

