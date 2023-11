210.000 US-Dollar Preisgeld Lohau erreicht mit Lamsfuß Viertelfinale der Badminton Open Stand: 02.11.2023 16:48 Uhr

Bei den Badminton Open in Saarbrücken hat Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim mit ihrem Partner Mark Lamsfuß das Viertelfinale erreicht. Das Turnier läuft noch bis zum 5. November und ist mit 210.000 US-Dollar dotiert.

Isabel Lohau vom 1. BC Bischmisheim hat bei den Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle mit ihrem Partner Mark Lamsfuß das Viertelfinale im Mixed-Wettbewerb erreicht. Die beiden Deutschen setzten sich am Donnerstagmittag in drei Sätzen mit 21:17, 16:21 und 21:16 gegen das englische Duo Ethan van Leeuwen und Annie Lado durch.

Lohaus Vereinskameradin Stine Küspert war bereits in der ersten Runde ausgeschieden. An der Seite von Jan Colin Völker unterlag sie Dejan Ferdinansyah und Gloria Emanuelle Widjaja aus Indonesien.

210.000 US-Dollar Preisgeld

Die Spieler kämpfen bei den Badminton Open um ein Preisgeld von insgesamt 210.000 US-Dollar und um wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation für Paris 2024. Wer sich darüber freuen darf, entscheidet sich am Sonntag. Dann werden in der Saarbrücker Saarlandhalle die Finalspiele in allen Doppel- und Einzeldisziplinen ausgetragen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 02.11.2023 berichtet.

