Live im SR Jetzt live: 1. FC Saarbrücken will Dreier gegen Ingolstadt

Der 1. FC Saarbrücken will in der 3. Liga den Anschluss an den Relegationsplatz halten. Dafür müssen heute drei Punkte gegen Ingolstadt her. Jetzt live im SR Fernsehen und im Stream.

Nur drei Gegentreffer in acht Spielen ohne Niederlage – das ist eine sehr ansehnliche Bilanz. Allerdings musste sich der FCS in diesen acht Partien auch vier mal die Punkte teilen.

Insgesamt stehen bereits zehn Remis zu Buche – kein anderes Team der 3. Liga hat häufiger unentschieden gespielt. Jetzt soll gegen Ingolstadt die volle Punktzahl her, um im besten Fall den auf bereits acht Punkte angewachsenen Abstand auf Rang 3 zu verringern.

Positives Fazit nach dem 0:0 in Verl

"Ich war mit dem Auftritt über weite Strecken sehr zufrieden. Wir haben es leider verpasst, unsere guten Möglichkeiten zu verwerten und - ja - nach dem Platzverweis hatten wir in der Schlussphase Glück und einen guten Torwart, so dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen konnten", resümiert FCS-Coach Ziehl, der auch betont, dass man bei der bis dahin offensivstärksten Mannschaft der Liga immerhin keinen Gegentreffer zugelassen habe.

Biada für zwei Spiele gesperrt

Neben den Langzeitverletzten Schmidt, Jacob und Neudecker fehlt Saarbrücken gegen Ingolstadt auch Julius Biada. Er muss nach seinem Platzverweis in Verl eine vom DFB verhängte Zwei-Spiele-Sperre absitzen.

Wer ihn ersetzt, ließ FC-Coach Ziehl offen: "Wir haben mit Brünker, Naifi und Günther-Schmidt Alternativen. Die endgültige Entscheidung, wer dann in der Startelf steht, werde ich aber erst Samstag, kurz vor dem Spiel, präsentieren."

Ingolstadt auch noch ohne Sieg

Die Mannschaft von Michael Köllner rangiert drei Plätze und zwei Punkte vor dem FCS - startete mit einer 1:3-Niederlage in das neue Spieljahr und kam vergangenen Mittwoch nicht über ein 1:1 gegen Münster hinaus.

"Sie sind physisch sehr stark und werden uns mit Wucht anlaufen", erwartet FC-Coach Ziehl. "Ich habe mir das Spiel gegen Preußen Münster angeschaut und meine Rückschlüsse aus dem Hinspiel gezogen. Wir sind vorbereitet."

Attacke auf den Relegationsplatz

"Es ist ein realistisches Ziel, Platz 3 erobern zu wollen", sagt FCS-Eigengewächs Luca Kerber. "Klar ist aber, dass uns ein Dreier gegen Ingolstadt extrem gut tun würde und außerdem haben wir ja noch ein Nachholspiel (gegen Viktoria Köln, Anm. der Redaktion). Wir brauchen eine kleine Serie, um im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben", so Kerber weiter.

Sein Coach schlägt in die gleiche Kerbe: "Natürlich sind wir uns der tabellarischen Situation bewusst. Aber ich schaue nur auf das nächste Spiel und was mich zuversichtlich stimmt, ist unsere Defensivstärke und die Moral, die in der Mannschaft steckt. Wir gehen Samstag auf den Platz, um gegen Ingolstadt zu gewinnen!"

Die Partie des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Ingolstadt können Sie am Samstag ab 13.58 Uhr live im SR Fernsehen oder im Netz auf SR.de, Facebook und YouTube verfolgen. Eine ausführliche Zusammenfassung zeigen wir Ihnen in der sportarena ab 17.30 Uhr und in der Sportschau ab 18.00 Uhr im Ersten.

