Sechste Beach Tennis Open Internationale Beach Tennis-Spieler zu Gast in Saarlouis Stand: 14.08.2023 14:58 Uhr

Von Dienstag bis Sonntag dreht sich in Saarlouis alles um Beach Tennis. Bereits zum sechsten Mal kommen Teilnehmer aus aller Welt zu den Beach Tennis Open. Auch Amateure haben die Gelegenheit sich in dem Sport zu messen.

Ab Dienstag treten in Saarlouis bei den Beach Tennis Open die besten 32 Damen- und Herren-Teams gegeneinander an. Zudem werden 150 Teams erwartet, die an den gleichzeitig stattfindenden Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Los geht es am Dienstag um 14.00 Uhr. In den Deutschen Meisterschaften stehen bei den Spielen der Damen und Herren insgesamt 40 Konkurrenzen an.

Die Turniere werden mitten in der Innenstadt, auf dem Großen Markt, ausgetragen. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.

Beach Tennis auch für Amateure

Nicht nur die Profis, auch die Amateure haben Gelegenheit ihr Können zu zeigen. Der Amateur Cup der Stadt Saarlouis beginnt am Dienstag um 16.00 Uhr. Vor Ort können Schläger ausgeliehen werden.

Am Samstag gibt es zudem einen sogenannten Inklusionstag. Unter dem Motto "Beach Tennis für alle!" können dann auch Menschen mit Handicap beim Beach Tennis mitspielen. Die Deutsche Nationalmannschaft bietet dafür um 14.00 Uhr ein Schnuppertraining an.

