Drei Punkte sollen her Homburg reist mit Sorgen zum Spiel gegen Mainz II

Mit Sorgen schaut Trainer Danny Schwarz auf das Auswärtsspiel des FC 08 Homburg am Wochenende. Für die Partie in Mainz fallen erneut viele Spieler aus. Bestenfalls sollen am Samstag trotzdem drei Punkte her.

Kirsten Pfister

Den FC Homburg jagt das Verletzungspech. Nach dem Kreuzbandriss von Fanol Perdedaj fällt mit Kapitän Felix Weber ein weiterer Führungsspieler auf unbestimmte Zeit aus. Die Diagnose: Gerissenes Syndesmoseband im Sprunggelenk. Verteidiger Dennis Lippert befindet sich nach seiner Knieverletzung zwar wieder im Aufbautraining, nach Einschätzung von Trainer Danny Schwarz wird es für das Spiel am Wochenende aber sehr eng.

Viel Auswahl bleibt dem FCH-Trainer damit für das Auswärtsspiel gegen Mainz II am Samstag nicht: "Es erwischt uns gerade knüppeldick." Noch unklar ist außerdem, ob Dominik Schmidt eine Option ist. Dieser konnte wegen Schüttelfrost und Gliederschmerzen am Mittwoch nicht am Training teilnehmen, war am Donnerstag aber schon wieder auf dem Platz.

Personelle Rotation wegen Verletzungs-Pech beim FC Homburg

Bereits am vergangenen Samstag musste Schwarz wegen den verletzungsbedingten Ausfällen gegen den KSV Hessen Kassel weitreichend umstellen. Benjamin Kirchhoff rückte für Felix Weber in die Innenverteidigung.

Philipp Hoffmann startete für Angelos Stavridis und Neuzugang Maximilian Jansen besetzte mit Dominik Schmidt die Doppelsechs. Dafür wurde Tim Steinmetz nach hinten rechts beordert. Mit dieser Besetzung hat sich die Mannschaft in einem umkämpften Spiel einen 2:1-Sieg gegen Kassel gesichert.

Schwarz erwartet Herausforderung gegen heimstarke Mainzer

Einen Kampf erwartet das Team voraussichtlich auch bei Mainz II. Als aktuell 15. der Tabelle können die Mainzer drei Punkte gut gebrauchen. Außerdem besitzt das Team um Trainer Jan Siebert eine extreme Heimstärke. Zuhause haben sie vier von sieben Spielen für sich entscheiden können. Erst eine Niederlage gab es diese Saison im Bruchwegstadion.

Entsprechend unangenehme Gegner erwartet Trainer Schwarz für sein Team am Wochenende: "Sie haben ein bisschen gebraucht, um in der Liga anzukommen, haben sich aber inzwischen gefangen. Es wird mit Sicherheit ein ganz, ganz schweres Spiel."

Dabei sieht er bei den Gegnern sowohl kämpferische als auch spielerische Qualitäten: "Ich denke wir tun gut daran, uns auf beides vorzubereiten, um dort zu bestehen." Stürmer Fabian Eisele möchte mit dem Team dem Verletzungs-Pech trotzen und versuchen "auch in Mainz wieder drei Punkte mitzunehmen."

Bequeme Ausgangslage für Homburg

Der FC Homburg könnte sich mit einem Sieg weiter in Richtung oberes Tabellendrittel vorarbeiten, vorausgesetzt andere Teams lassen Punkte liegen. Mit 23 Zählern aus 14 Spielen liegen sie momentan bequem im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben. Fünf Punkte trennen sie vom Tabellenführer Stuttgarter Kickers.

Die Partie zwischen dem FC Homburg und Mainz II wird um 14.00 Uhr im Mainzer Bruchwegstadion angepfiffen. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Samstag im aktuellen bericht im SR Fernsehen.

