SVE zuhause gegen Greuther Fürth Hält die Siegesserie der Elversberger weiter an? Stand: 30.09.2023 18:33 Uhr

Nimmt man nur die vergangenen drei Spieltage, ist keine Mannschaft in der Zweiten Liga so gut drauf wie die SV Elversberg. Am Sonntag soll vor heimischer Kulisse gegen die SpVgg Greuther Fürth der vierte Sieg in Folge her. Anpfiff an der Kaiserlinde ist um 13.30 Uhr.

Matthew Genest-Schön

Bis zum fünften Spieltag musste die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auf den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte warten. Doch seit dem 1:0-Auswärtssieg in Osnabrück ist die SV Elversberg nicht zu stoppen.

Drei Siege in Folge holte die SVE seitdem, unter anderem vor heimischer Rekordkulisse gegen den großen Hamburger Sportverein. Ganz so viele Zuschauer wie gegen den HSV werden am kommenden Sonntagmittag wohl nicht im Stadion an der Kaiserlinde sein, dennoch will die SVE auch gegen die SpVgg Greuther Fürth die Siegesserie am Leben halten.

Fürth mit Jubiläumssieg im Gepäck

Die Franken kommen mit gemischten Gefühlen ins Saarland. Nach einem fulminanten Saisonauftakt gegen den SC Paderborn (5:0) schlitterte die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger in ein Stimmungs- und Formtief. Es folgten fünf Spiele ohne Sieg, zu wenig für die Ansprüche der Mannschaft, die vor zwei Jahren noch in der Bundesliga spielte.

Vergangene Woche dann aber die Erlösung – und das ausgerechnet am 120-jährigen Vereinsjubiläum. Nach wilder erster Halbzeit mit sechs Toren schafft Fürth in Unterzahl einen 4:3-Heimsieg gegen den Karlsruher SC. Ein Sieg, der beflügeln kann.

SV Elversberg gegen Greuther Fürth live im Audio-Stream hören In der 2. Fußball-Bundesliga trifft die SV Elversberg zuhause auf Greuther Fürth. Das Spiel gibt es hier ab 13.30 Uhr live im Audio-Stream auf sportschau.de.

SVE plagen Verletzungssorgen

Fürths Trainer Zorniger muss am Sonntag jedoch auf seinen Topscorer verzichten. Julian Green, in dieser Saison an sechs Treffern beteiligt, ist nach seiner gelb-roten Karte im Jubiläumsspiel am Sonntag gesperrt.

Elversberg hat zwar einen Lauf, wird aber auch von akuten Verletzungssorgen geplagt. Beim Sieg in Wiesbaden verletzte sich Mittelfeld-Mann Semih Sahin am Sprunggelenk, fällt „bis auf weiteres“ aus.

Auch Toptorjäger Wahid Faghir droht mit Oberschenkelproblemen ebenfalls gegen Fürth auszufallen. Hinzu kam am Mittwoch die Hiobsbotschaft, dass sich Abwehrspieler Marcel Correia im Training das vordere Kreuzband gerissen hat und damit sogar für längere Zeit fehlt.

Steffen mit durchwachsener Bilanz gegen Fürth

Offen ist, ob Youngster Paul Wanner, der gegen Wiesbaden mit einem Infekt kurzfristig passen musste, wieder fit ist und wie es um den Wiederaufbau von Robin Fellhauer steht. Der Außenverteidiger hat nach überstandener Knieverletzung vor zwei Wochen das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Das Duell zwischen Elversberg und Greuther Fürth gibt es so zum allerersten Mal. Fußballhistorisch treffen auch hier Welten aufeinander, immerhin sind die „Kleeblätter“ aus Franken in ihrer langen Geschichte schon dreimal Deutscher Meister geworden.

Auch Horst Steffen hat als Spieler übrigens eine durchwachsene Bilanz gegen die Franken: In seiner Zweitliga-Zeit mit dem MSV Duisburg Anfang der 2000er Jahre holte er in drei Spielen gegen Fürth einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Fans sollen mit ÖPNV anreisen

Wie bereits in den vergangenen Heimspielen der SVE droht rund um das Stadion wieder ein Verkehrschaos. Deshalb appellieren Verein, Kommune und Polizei an die Fans, möglichst mit den Shuttle-Bussen und dem ÖPNV zum Spiel zu reisen.

In Elversberg selbst ist das Parken auf öffentlichen Straßen verboten, es gibt einen kostenfreien Shuttle-Service vom Park-and-Ride-Parkplatz „Heinitz“. Anpfiff in Elversberg ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

So überträgt der SR

Im Radio überträgt SR3 Saarlandwelle das Spiel in Live-Einblendungen. Das gesamte Spiel wird live im Audiostream auf Sportschau.de oder in der Sportschau-App übertragen.

Eine Zusammenfassung gibt es unmittelbar nach Spielende auf SR.de und mit Spielbildern ab 22.15 Uhr in der Sportarena im SR Fernsehen.

Mehr zur SV Elversberg:

Elversberg siegt souverän in Wiesbaden Dritter Sieg in Folge für die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga: Die Saarländer triumphierten am Samstag im Aufsteigerduell mit 2:0 über den SV Wehen Wiesbaden und belegen nun einen einstelligen Tabellenplatz.

SV Elversberg holt ersten Zweitliga-Sieg gegen VfL Osnabrück Die Sieglos-Serie der SV Elversberg ist vorbei: Gegen den VfL Osnabrück hat sich das Team den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Damit nehmen die Saarländer wichtige drei Punkte aus diesem Kellerduell mit nach Hause.