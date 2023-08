Deutsche Rallye-Meisterschaft im Saarland Guter Start für Marijan Griebel bei Saarland-Pfalz Rallye in St. Wendel Stand: 18.08.2023 21:40 Uhr

Am Samstag treten in St. Wendel bei der diesjährigen Saarland-Pfalz Rallye erneut 66 Fahrer gegeneinander an. Bei insgesamt zehn Wertungsprüfungen zeigen die Teams ihr Können. Lokalmatador Marijan Griebel ist am ersten Renntag am Freitag gut in den Wettkampf gestartet.

Am Freitag sind die ersten Prüfungen der Saarland-Pfalz Rallye in St. Wendel gestartet. Es war der vierte von fünf Meisterschaftsläufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM).

Die ersten beiden Wertungsprüfungen – Haupersweiler und Windpark – haben die Fahrer am Freitagabend absolviert. Dabei konnten Lokalmatador Marijan Griebel und sein Copilot die Rallye dominieren.

Am Samstag gibt es dann sechs weitere Prüfstrecken – insgesamt erwarten die Piloten zehn Wertungsprüfungen mit 131 Kilometern.

Saarland Pfalz Rallye in St. Wendel gestartet In St. Wendel ist die Saarland Pfalz Rallye gestartet. Es ist der vorletzte Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Für Lokalmatador und Mitfavorit Marijan Griebel ist es ein Heimspiel. Er kommt aus Hahnweiler bei Freisen und kennt die Strecke ganz genau

Marijan Griebel fährt vorne mit

Titel-Chancen haben mehrere Fahrer-Duos. Unter anderem gehören dazu Christian Riedemann und Nico Otterbach, die in einem Hyundai i20 N Rally2 antreten. Sie gehen als derzeitige Spitzenreiter an den Start. Ebenso um Platz 1 können die aktuellen Champions Philip Geipel und Katrin Becker mit ihrem Skoda Fabia Rally2 Evo mitfahren.

Aber auch Lokalmatador Marijan Griebel, der zweifache Deutsche Rallyemeister aus Hahnweiler bei Freisen, hat Chancen auf das Siergpodest. Er geht zusammen mit seinem Beifahrer Thomas Braun in einem Skoda Fabia RS Rally2 auf die Strecken.

Momentan liegt das Team in der Gesamtplatzierung der Rallye-Meisterschaft auf Platz 3. Mit einem Sieg bei seiner Heimrallye könnte er auch wieder die Führung bei der DRM übernehmen.

Show-Einfahrt auf St. Wendler Schloßplatz

Für die Veranstaltung werden zeitweise Feldwege gesperrt, es sind aber auch Straßen betroffen. So wird am Samstag die L 130 zwischen Urexweiler und der L 292 zwischen 7.30 und 12.30 Uhr gesperrt.

Im Anschluss wird die K 61 zwischen Reichweiler und Eckersweiler bis 20.00 Uhr vollgesperrt. Auch von mittags bis abends nicht befahrbar ist die L347 zwischen Fohren-Linden und Heimbach und die K61 bis Rohrbach.

Zum Abschluss des Motorsport-Events ist gegen 17.00 Uhr die Show-Einfahrt auf dem St. Wendler Schlossplatz geplant – mit Siegerehrung, Sektdusche und Pokalübergabe.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 18.08.2023 im SR Fernsehen berichtet.

