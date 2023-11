Platz doch bespielbar Grünes Licht für Bayern-Spiel in Saarbrücken Stand: 01.11.2023 10:17 Uhr

Der Pokal-Kracher des 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München im Ludwigsparkstadion darf stattfinden. Das hat der DFB dem SR mitgeteilt. Wegen der schlechten Platzverhältnisse durch den Regen hatte die Partie zunächst auf der Kippe gestanden.

In den vergangenen Tagen war unklar, ob das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München stattfinden kann. Nun ist die Entscheidung gefallen: Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem SR mitteilte, findet die Partie statt.

Bereits am Dienstag hatte die Stadt Saarbrücken Hoffnung darauf gemacht, dass das Spiel ausgetragen werden kann. Denn wie sie am Dienstagnachmittag mitteilte, haben die "eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Ludwigsparkstadion Wirkung gezeigt"; der Platz ist demnach deutlich abgetrocknet.

"Die letzten Eindrücke vom Platz waren in Ordnung und wir sind guter Dinge, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann", sagte auch FCS-Trainer Rüdiger Ziehl am Dienstag. Dennoch: Die finale Entscheidung lag heute bei dem verantwortlichen Schiedsrichter Frank Willenborg. Er sollte am Morgen den Platz ein weiteres Mal begehen.

Partie gegen Dresden abgebrochen

Am Sonntag musste die Ligapartie der Blau-Schwarzen gegen Dynamo Dresden wegen der heftigen Regenfälle nach der ersten Halbzeit abgebrochen werden. Die Entwässerung hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Probleme bereitet.

So musste beispielsweise auch 2021 ein Heimspiel des FCS gegen den FSV Zwickau wegen eines vom Regen unbespielbaren Platzes kurzfristig abgesagt werden. Der FCS hatte in der Zeit für seine Heimspiele nach Frankfurt ausweichen müssen.

Keine Ausweichmöglichkeiten

Die Partie des FCS gegen Bayern ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft. Eine kurzfristige Verlegung an einen anderen Spielort, beispielsweise nach Homburg oder Kaiserslautern, wäre nach Vereinsangaben derart kurzfristig nicht möglich gewesen.

Das Spiel ist ab 20.45 Uhr live im Ersten zu sehen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 01.11.2023 berichtet.

