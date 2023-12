Erkältungswelle sorgt für Personalprobleme Gelingt Elversberg bei Hertha BSC die nächste Überraschung? Stand: 03.12.2023 08:29 Uhr

Als bester Aufsteiger seit mehr als 30 Jahren sorgt die SVE in der Zweiten Liga für Furore. Heute steht ein weiterer Höhepunkt an – gegen Hertha BSC dürfen die Saarländer in einem weiteren "Fußballtempel" auflaufen. Doch eine Erkältungswelle bereitet Sorgen.

Aus den letzten zehn Spielen hat die SV Elversberg sieben Siege geholt. Diesen stehen zwei Unentschieden und nur einer Niederlage gegenüber. Die Bilanz der SVE ist beeindruckend. Nicht umsonst stellen die Saarländer den besten Zweitligaaufsteiger seit über 30 Jahren.

Heute ist die Mannschaft von Trainer Horst Steffen bei Hertha BSC gefordert und sollte dort mit breiter Brust antreten. Doch eine Erkältungswelle im Team bereitet Sorgen.

Sieben Spieler sind angeschlagen

„Ich weiß noch nicht, wer in Berlin auflaufen kann. Das Personal könnte knapp werden“, sagt SVE-Coach Steffen. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn sind deutlich sichtbar.

Stürmer Luca Schnellbacher konnte die gesamte Woche nicht trainieren und sechs weitere Teamkollegen sind ebenfalls nicht richtig fit. „Klar ist: Die, die dann auf dem Platz stehen, werden alles raushauen“, sagte der Elversberger Coach.

Nächster Auftritt in einem Fußballtempel

Nach dem beeindruckenden 2:1-Sieg „auf Schalke“ vor drei Wochen wartet nun erneut eine große Arena und eine außergewöhnliche Zuschauerzahl. „Daran haben wir uns jetzt so langsam gewöhnt. Dennoch betreten wir das Olympiastadion mit großer Vorfreude. Das gilt für die Mannschaft und das gesamte Trainerteam“, betont Steffen.

„Wir werden alles versuchen, um dort etwas mitzunehmen. Wenn es ein Punkt ist und das dem Spielverlauf gerecht wird, dann ist das auch in Ordnung“, so der Coach weiter.

Berlin zuletzt mit drei Unentschieden

Der Bundesligaabsteiger steht aktuell auf Rang zehn, also vier Plätze hinter Elversberg – die beiden Teams trennen sechs Punkte. Hertha konnte im DFB-Pokal Erstligist Mainz ausschalten, in der Liga danach aber nicht mehr dreifach Punkten. Gegen Rostock (0:0), Karlsruhe (2:2) und Hannover (2:2) kam das Team von Pal Dardai nicht über Remis hinaus.

Somit dürfte der Anspruch der Herthaner klar sein: Gegen die SVE will man wieder einen Sieg einfahren und in der Tabelle klettern.

Toptorjäger Tabakovic seit drei Spielen ohne Treffer

Dem 29-jährigen Haris Tabakovic waren zuvor neun Tore in zehn Spielen gelungen – darunter zwei Doppelpacks und gegen Braunschweig langte er sogar drei Mal in einer Partie hin. Seine kleine Flaute möchte er nun sicher beenden – Elversberg wird gewarnt sein.

„Es gilt aber, nicht nur ihn in den Griff zu bekommen“, sagt Horst Steffen. „Der Kader ist extrem breit aufgestellt. Sie haben eine so große Zahl an guten Fußballern. Da wartet eine echte Aufgabe auf uns.“

Neue Zielsetzung bei weiterem Erfolg?

Sollte die SVE den nächsten Dreier einsammeln, könnte man sich in der Spitzengruppe der Zweiten Liga festsetzen. Davon will Coach Steffen nichts wissen. „Wir achten darauf, dass wir die Klasse halten. Alles andere nehmen wir gerne mit. Aber der Klassenerhalt ist das oberste Ziel.“

Die Siege unter anderem gegen den Hamburger SV, Schalke 04 oder Greuther Fürth haben allerdings gezeigt: Elversberg kann in dieser Liga mehr als mithalten. Warum sollte das nicht auch im Berliner Olympiastadion gelingen?

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 01.12.2023 im SR Fernsehen berichtet.

