Auswärts nachlegen Gelingt der SV Elversberg gegen Ulm der dritte Sieg in Folge?

Nach zwei erfolgreichen Spieltagen will die SV Elversberg am Samstag auswärts gegen Ulm nachlegen. Auf dem Papier stehen die Chancen gut. Doch SVE-Trainer Steffen warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.

Konstantin Malzahn

Es läuft aktuell für die SV Elversberg: Nach einem schwierigen Start in das neue Jahr präsentiert sich das Team von Trainer Horst Steffen wieder in guter Form. Das beweisen zwei Siegen in Folge, zunächst gegen Darmstadt, dann gegen Greuther Fürth. Aktuell belegt die SVE mit 35 Punkten Tabellenplatz sieben – nur vier Punkte entfernt von den direkten Aufstiegsplätzen.

An diesem Samstag ist die SVE bei Aufsteiger SSV Ulm zu Gast. Im Hinspiel unterlagen die Elversberger den "Ulmer Spatzen" an der heimischen Kaiserlinde mit 1:3. Steffen warnt demzufolge vor den Gastgebern, die zu Unrecht auf einem Abstiegsplatz stünden: "Sie sind sehr organisiert und lauffreudig und fahren immer wieder gute Angriffe."

Infos zum Spiel

Wann: 22.02.2025, 13.00 Uhr

Wo: Donaustadion in Ulm

Stream: Audiostream auf sportschau.de

Der SSV belegt mit 17 Punkten aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Vier Punkte trennen die Ulmer von Tabellenrang 15, der "sicheren" Zone. Das Team von Trainer Thomas Wörle braucht deshalb unbedingt einen Sieg. Darauf stellt sich Steffen ein – er erwartet eine "fordernde Aufgabe, bei der wir sehr gut sein müssen".

Einsatz von Asllani fraglich

Der SVE-Coach wird im Vergleich zum letzten Spiel gegen Fürth allerdings etwas rotieren müssen. Neben Frederik Jäkel wird auch Lukas Petkov aufgrund einer Gelb-Rot Sperre nicht zur Verfügung stehen. Hinter den Einsätzen von Luca Dürholtz und Torgarant Fisnik Asllani stehen derzeit noch ein Fragezeichen.

Die Partie der SVE können sie live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle verfolgen sowie im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de. Im Anschluss an die Partie wird es auf SRinfo.de direkt einen Nachbericht geben. Eine Zusammenfassung des Spiels sehen Sie am Samstag in der ARD Sportschau ab 18.30 Uhr.

