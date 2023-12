Saarländer vor schwerer Aufgabe Gabriel Clemens trifft bei Darts-WM am Mittwoch auf Top-Spieler Dave Chisnall Stand: 26.12.2023 15:06 Uhr

Darts-Profi Gabriel Clemens hat eine schwere Aufgabe vor sich: Er steht am Mittwoch bei der Darts-WM dem englischen Top-Spieler Dave Chisnall gegenüber. Ob die Reise für den Saarländer weitergeht, entscheidet sich am Nachmittag.

Bei der Darts-WM in London trifft Gabriel Clemens am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in Runde drei auf den Weltranglisten-Elften Dave Chisnall aus England. Clemens erwartet dabei eine schwierige Aufgabe. Der Weltranglisten-22. kündigte vor der Weihnachtspause in seiner saarländischen Heimat aber an, sich trotz der Feiertage gewissenhaft auf das Duell vorzubereiten. Er hoffe einfach, dass er gewinnen werde.

Clemens und Chisnall trafen bisher insgesamt fünf Mal aufeinander. Die jüngste Begegnung mit Chisnall konnte Clemens für sich entscheiden. Bei der German Darts Championship im Oktober bezwang "Gaga" den Engländer mit 6:2 und zog dadurch ins Achtelfinale ein. Alle anderen vier Duelle gingen jedoch zugunsten Chisnalls – auch "Chizzy" genannt – aus.

Vier Deutsche in Runde drei

Neben Clemens stehen drei weitere Deutsche in Runde drei der WM: Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Martin Schindler. Nie zuvor haben es so viele deutsche Spieler gleichzeitig so weit geschafft. Für das Quartett ist es demnach eine riesige Chance, ein Jahr nach dem Halbfinal-Coup von Clemens für eine weitere Sensation zu sorgen. Während Clemens und Schindler bereits am Mittwoch gefordert sind, müssen Hempel und Pietreczko am Donnerstag ran.

Clemens gewann sein Zweitrundenmatch am vergangenen Donnerstag gegen Man Lok Leung aus Hongkong mit 3:1.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 26.12.2023 berichtet.

