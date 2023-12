Auftakt-Sieg im "Ally Pally" Gabriel Clemens bei Darts-WM in Runde drei Stand: 22.12.2023 06:46 Uhr

Gabriel Clemens ist mit einem souveränen Sieg in die Darts-WM gestartet. Der Saarländer gewann sein Zweitrundenmatch gegen Man Lok Leung aus Hongkong 3:1. Nächster Gegner im Londoner "Ally Pally" ist nach Weihnachten der Weltranglistenelfte Dave Chisnall aus England.

Der Halbfinalist des Vorjahres schafft eine erfolgreiche Rückkehr ins Londoner Ally Pally. Der Saarländer Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM in Runde drei.

Clemens begann seine Auftaktmatch - in der ersten Runde hatte er ein Freilos - gegen Man Lok Leung aus Hongkong am späten Donnerstagabend stark, holte sich gleich ein Break und wenig später auch den ersten Satz mit 3:1. Im zweiten Durchgang (3:2) behielt der "German Giant" im entscheidenden Moment die Nerven, ehe er den dritten Satz mit 0:3 abgab.

Sicherer Auftritt vor 3000 Fans

Stimmung kam bei den knapp 3000 Zuschauern kaum auf, auch weil Clemens' Erfolg nie in Gefahr geriet - Satz vier ging mit 3:0 an den Deutschen, damit war das Match entschieden. Leung hatte sich in Runde eins überraschend gegen Vize-Juniorenweltmeister Gian van Veen (Niederlande) durchgesetzt.

In der dritten Runde geht es nach den Weihnachtstagen nun gegen den englischen Mitfavoriten Dave Chisnall, der sein Auftaktmatch ebenfalls klar für sich entschieden hatte.

Für den German Giant war es die Rückkehr an die Wettkampfstätte, an der er vor knapp zwölf Monaten den damaligen Primus Gerwyn Price aus Wales bezwungen und sich so den größten Erfolg seiner Karriere gesichert hatte.

