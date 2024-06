Livestream ab 10.30 Uhr Finaletappe der Saarland Trofeo startet am Vormittag Stand: 02.06.2024 09:10 Uhr

Am Vormittag startet in Walsheim die Finaletappe der diesjährigen Saarland Trofeo. SR.de überträgt ab 10.30 Uhr nach Nachwuchsradrennen im Livestream.

Seit Donnerstag findet das Nachwuchs-Radrennen Saarland Trofeo statt. Heute steht dabei die letzte Etappe an.

Start und Ziel befinden sich in Walsheim. Zwischendrin geht es über fünf Runden durch Seyweiler, Pinningen, Böckweiler, Breitfurt, Bliesdalheim, Herbitzheim und Gersheim wieder zurück zum Startort. Nach 128 Kilometern wird dann der Sieger und Nachfolger des Vorjahresgewinners Louis Leidert feststehen.

SR.de überträgt die Finaletappe im Livestream von 10.20 Uhr bis 13.40 Uhr.

Rückblick: Donnerstag und Freitag

Die erste Etappe der Trofeo führte am Donnerstag über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen. Als Sieger ging der Italiener Andrea Montagner hervor.

Am Freitag führte die Strecke dann über 106 Kilometer von Volmunster nach Sarreguemines. Gewonnen hat erneut ein Italiener, Alessio Magagnotti setzte sich im Massensprint vor dem Polen Michal Strzelecki durch.

Das war der Samstag

Am Samstag standen dann mit dem Einzelzeitfahren am Vormittag und der dritten Trofeo-Etappe am Nachmittag gleich zwei Rennen für die Sportler an.

Im Einzelzeitfahren ist der Norweger Felix Orn-Kristoff als Schnellster ins Ziel gekommen. Er siegte in 11:47 Minuten vor Jasper Schoofs, der Belgier kam drei Sekunden später ins Ziel.

Der Drittplatzierte Marius Innhaug Dahl aus Norwegen erreichte das Ziel vier Sekunden nach dem Sieger. Bester Deutscher war als Achter Ian Kings mit 23 Sekunden Rückstand auf Orn-Kristoff.

Alessio Magagnotti gewinnt auch dritte Trafeo-Etappe Am Samstag galt es für die Athleten der Saarland Trofeo gleich zwei wichtige Etappen zu bewältigen. Dabei konnte der Norweger Orn-Kristoff die Einzelfahrten am Vormittag für sich entscheiden, während sich bei der dritten Etappe am Nachmittag Alessio Magagnotti gegen seine Konkurrenten zu behaupten wusste.

Weiterer Erfolg für Italien

Am Nachmittag folgte dann die 94-Kilometer-Strecke rund um Blieskastel nach Oberwürzbach. Dabei konnte das italienische Team erneut einen Sieg feiern.

Wie bereits bei der zweiten Etappe am Freitag konnte sich der Italiener Alessio Magagnotti gegen die Konkurrenz durchsetzen. Er gewann in 2:17 Stunden vor dem US-Amerikaner Ashlin Barry.

Platz drei sicherte sich der Tscheche Krystof Kral. Bester Deutscher wurde Leopold Beirig auf dem achten Platz.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 01.06.2024 berichtet.

Mehr zur Saarland Trofeo

Alessio Magagnotti gewinnt dritte Etappe der Saarland Trofeo Am Samstag standen gleich zwei wichtige Halbetappen bei der Saarland Trofeo an: Am Vormittag das Einzelzeitfahren, das der Norweger Orn-Kristoff für sich entscheiden konnte. Am Nachmittag ging es weiter mit der dritten Etappe, bei der sich Alessio Magagnotti den Sieg sicherte.

Alessio Magagnotti gewinnt zweite Etappe der Saarland Trofeo Der Italiener Alessio Magagnotti hat die zweite Etappe der Saarland Trofeo gewonnen. Sie führte am Freitag 106 Kilometer von Volmunster nach Sarreguemines. Andrea Montagner verteidigte seine Gesamtführung mit fünf Sekunden Vorsprung.