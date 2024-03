Tischtennis Champions League „Finale dehemm“: Saarbrücken trifft auf Düsseldorf Stand: 31.03.2024 20:51 Uhr

Für die Fans des 1. FC Saarbrücken-Tischtennis geht es weiter: Im Final Four in der Saarlandhalle treffen die Saarbrücker am Ostermontag im Finale auf Düsseldorf.

Von Matthew Genest-Schön

Mit Informationen von Matthew Genest-Schön

Wird es auch diesmal wieder so dramatisch wie im Vorjahres-Finale? Damals entschied der FCS das „Golden Match“ im Rückspiel bei Borussia Düsseldorf für sich und holte nach einer unfassbaren Aufholjagd den Champions League-Titel 2023.

Spannendes Halbfinale für den 1. FC Saarbrücken Tischtennis Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Sonntagabend gegen Neu-Ulm ein spannendes Halbfinale gespielt. Nach vier Sätzen stand es 2:2, sodass der fünfte Satz das Spiel entscheiden musste.

3:2-Sieg gegen Neu-Ulm

Die beiden Titelsammler und Dauerrivalen aus Saarbrücken und Düsseldorf treffen auch diesmal wieder im Finale um die Champions League aufeinander, und zwar am Ostermontag im Finale. Los geht es um 14.00 Uhr.

Im Halbfinale bekam es der FCS am Ostersonntag erst einmal mit dem TTC Neu-Ulm zu tun. Die Gäste starteten stark, Truls Moreghard gewann ein enges, spektakuläres Auftakt-Match gegen Darko Jorgic mit 3:1 Sätzen.

Fünftes Spiel entscheidet

Das zweite Spiel am Sonntag war das Duell der beiden deutschen Nationalspieler – Dimitri Ovtcharov für Neu-Ulm gegen Patrick Franziska. Auch dies packend und hochklassig – aber am Ende deutlich zugunsten des FCS, ein Ausgleich nach Matches.

Beide Teams gewannen daraufhin ein weiteres Spiel. Die Entscheidung um den Finaleinzug fiel im fünften Match. Der nervenaufreibende 3:0-Entscheidungssieg von Darko Jorgic gegen Dimitri Ovtcharov brachte die Saarlandhalle dann endgültig zum beben und die Saarländer ins heiß ersehnte „Finale dehemm“.

Saarbrücken richtet neues Final-Format aus

Der Sieger wird diesmal erstmals in einem neuen Turnierformat ermittelt. Statt wie bislang die Finals in Hin- und Rückspiel auszutragen, hat sich der Europäische Tischtennis-Verband (ETTU) in diesem Jahr für ein Final-Four-Turnier entschieden. Erster Ausrichter dieses Final-Four-Turniers ist ausgerechnet der amtierende Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken.

Für den TTC Neu-Ulm bedeutet die Niederlage in Saarbrücken auch das endgültige Aus: Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) meldet, kann der Verein, der schon seit 2023 nicht mehr in der Bundesliga antritt, künftig auch nicht mehr an der Champions League teilnehmen. Der Verein wird aufgelöst.

Das Final Four im SR

Vom Finalspiel am Ostermontag gibt es zusätzlich zu den Highlights im aktuellen Bericht auch eine ausführliche Zusammenfassung des Finals in der SR 3 Sportarena ab 18.45 Uhr. Außerdem gibt es auf SR.de an beiden Spieltagen ausführliche Zusammenfassungen zum Nachlesen.

