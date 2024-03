Saarbrücken trifft auf Neu-Ulm “Finale dehemm” für FCS-Tischtennis in der Champions League Stand: 30.03.2024 17:35 Uhr

„Finale dehemm“ – für die Fans des 1. FC Saarbrücken-Tischtennis geht es am langen Osterwochenende um die Mission Titelverteidigung in der Champions League. Das Final Four in der Saarlandhalle startet mit den beiden Halbfinals am Ostersonntag. Die Finalspiele finden am Ostermontag statt.

Matthew Genest-Schön

Wird es auch diesmal wieder so dramatisch wie im Vorjahres-Finale? Damals entschied der FCS das „Golden Match“ im Rückspiel bei Borussia Düsseldorf für sich und holte nach einer unfassbaren Aufholjagd den Champions League-Titel 2023.

Die beiden Titelsammler und Dauerrivalen aus Saarbrücken und Düsseldorf könnten auch diesmal wieder im Finale um die Champions League aufeinandertreffen. Allerdings wird der Sieger erstmals in einem neuen Turnierformat ermittelt. Statt wie bislang die Finals in Hin- und Rückspiel auszutragen, hat sich der Europäische Tischtennis-Verband (ETTU) in diesem Jahr für ein Final-Four-Turnier entschieden.

Saarbrücken richtet neues Final-Format aus

Erster Ausrichter dieses Final-Four-Turniers ist ausgerechnet der amtierende Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken. In der Saarlandhalle treffen die Gastgeber im Halbfinale auf das umstrittene Team aus Neu-Ulm. Die Bayern starten in dieser Saison ausschließlich in der Champions League, nachdem der Verein sich mit dem deutschen Tischtennisverband verkracht hatte und von den nationalen Ligen- und Pokalwettbewerben ausgeschlossen wurde.

Die Mannschaft des TTC Neu-Ulm gilt jedoch als echtes „Superteam“ um den deutschen Nationalspieler und Weltranglisten-Elften Dimitri Ovtcharov, den Dänen Truls Moreghard (Weltranglistenplatz 20) und den Weltranglistensechsten Lin Yun-Ju. Für die Gastgeber aus dem Saarland um Patrick Franziska, Darko Jorgic und Yuto Muramatsu ist der TTC ein echtes Hammerlos im Kampf um die dritte Finalteilnahme in Serie.

Vorjahresfinale wieder möglich

Unmittelbar vor dem Duell zwischen Saarbrücken und Neu-Ulm kämpfen bereits Borussia Düsseldorf und das Überraschungsteam aus Wien um das Finalticket. Der TT Wiener Neustadt gehört nicht zu den besten acht Teams Europas und musste sich deshalb über die Qualifikationsrunde in das Champions-League-Hauptfeld spielen. Dort blieben die Österreicher dann sogar ungeschlagen und setzten sich unter anderem gegen Hennebont durch.

Für den deutschen Rekordmeister aus Düsseldorf waren die Österreicher dennoch das Wunschlos im Halbfinale – auch wenn Borussen-Coach Danny Heister dennoch davor warnt, den Underdog aus Wien nicht zu unterschätzen. Seine Schützlinge um den Routinier Timo Boll, Europameister Dang Qiu und den Schweden Anton Källberg gelten aber als klare Anwärter auf einen Platz am Finaltisch am Ostermontag.

Das Final Four im SR

Die Halbfinals am Sonntag beginnen um 13.00 Uhr mit der Partie Borussia Düsseldorf gegen TT Wiener Neustadt. Im Anschluss daran kämpfen Gastgeber 1. FC Saarbrücken und der TTC Neu-Ulm um das verbliebene Finalticket. SR 3 Saarlandwelle überträgt die Partie des FCS-Tischtennis live in Einblendungen aus der Saarlandhalle. Die Zusammenfassung gibt es am Abend im aktuellen Bericht.

Sollte der 1. FC Saarbrücken am Montag ab 14.00 Uhr im Finale um den Champions League-Titel stehen, gibt es zusätzlich zu den Highlights im aktuellen Bericht auch eine ausführliche Zusammenfassung des Finals in der SR 3 Sportarena ab 18.45 Uhr.

Außerdem gibt es auf SR.de an beiden Spieltagen ausführliche Zusammenfassungen zum Nachlesen.

