Um Chance auf Aufstieg zu wahren FCS will gegen Sandhausen weiteren Dreier eintüten Stand: 12.04.2024 19:52 Uhr

Zum Abschluss der englischen Woche steht für den 1. FC Saarbrücken erneut ein schwieriges Heimspiel an. Am Samstag erwarten die Blau-Schwarzen den SV Sandhausen im Ludwigsparkstadion. Anstoß ist um 16.30 Uhr.

Konstantin Malzahn

Nach den zwei Siegen zuletzt gegen Dresden und Unterhaching ist die Chance auf das Erreichen von Platz drei plötzlich wieder da. Laut Cheftrainer Rüdiger Ziehl "besteht nun die Möglichkeit, eine Neun-Punkte-Woche daraus zu machen". Ziehl zeigte sich dementsprechend auch "überrascht" von der Reaktion seiner Mannschaft auf die Niederlage im DFB-Pokalhalbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern.

"Es war wichtig, das Spiel in Dresden positiv zu gestalten. Nur durch den Sieg ist der Glaube in der Mannschaft wieder da. Wir wissen jedoch, dass es brutal schwer wird." Der Rückstand der Blau-Schwarzen auf den Relegationsplatz zum Aufstieg beträgt aktuell sechs Punkte – mit einem Spiel weniger als der aktuelle Tabellendritte, Preußen Münster. "Wenn wir weiter nach oben schauen wollen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Wer verliert, ist raus", so Ziehl.

Ziehl lässt Veränderungen in der Startelf offen

Der Terminkalender des 1. FC Saarbrücken ist im April komplett gefüllt. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben hält Ziehl Veränderungen in der Startelf für möglich. "Wir haben mit den Spielern gesprochen, die Müdigkeit war kein großes Thema. Es kann jedoch sein, dass wir etwas verändern werden."

So könnten Kasim Rabihic und Amine Naifi wieder eine Option für die Startelf werden, um anderen Spielern vielleicht doch eine Pause zu gönnen. Auf sich aufmerksam machen konnte in den Partien gegen Dresden und Unterhaching definitiv Tim Civeja. Der 22-Jährige erzielte in beiden Spielen jeweils einen Treffer und könnte am Samstag wieder von Beginn an starten.

Definitiv fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Patrick Schmidt, Richard Neudecker und Sebastian Jacob. Bei Schmidt und Neudecker peilt der Verein eine Rückkehr ins Mannschaftstraining für Anfang Mai an. Zusätzlich wird Bjarne Thoelke im April nicht mehr mitwirken können. Der Verteidiger musste sich "einem kleinen Eingriff unterziehen" und fällt die nächsten Wochen aus.

Kerber freut sich auf Heidenheim

Das große Talent des 1. FC Saarbrücken, Luca Kerber, wird im Sommer in die Bundesliga wechseln. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027 beim 1.FC Heidenheim. "Mit dieser neuen Herausforderung möchte ich an meine bisherigen Leistungen anknüpfen und mich sportlich und persönlich auf einem neuen Level nochmal weiterentwickeln", so der gebürtige Saarländer bei der Vorstellung in Heidenheim.

Kerber spielte seit 2016 beim FCS und absolvierte seither über 100 Spiele im Dress der Blau-Schwarzen in der 3. Liga.

Mehr als 10.000 Zuschauer erwartet

Parallel zum Heimspiel des FCS im Ludwigspark findet in der benachbarten Saarlandhalle die Badminton-Europameisterschaft statt. Dementsprechend werden die Parkmöglichkeiten laut FCS-Pressesprecher Peter Müller begrenzt sein. Der Verein erwartet auf Grund des gut gemeldeten Wetters "deutlich über 10.000 Zuschauer". Anstoß ist um 16.30 Uhr.

Eine Zusammenfassung der Partie gibt es direkt nach Abpfiff hier auf SR.de sowie ab 19.20 Uhr im "aktuellen bericht" im SR Fernsehen. SR3 wird ebenfalls mit Einblendungen ab 16.30 Uhr über das Spiel berichten.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken darf restliche Heimspiele im Ludwigspark austragen Der DFB hat eine Entscheidung gefällt: Seine restlichen Heimspiele darf der 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigsparkstadion bestreiten. Ende März hatte der DFB wegen der Rasen-Probleme noch mit einer Verlegung der Spiele in ein anderes Stadion gedroht.