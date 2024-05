Früher Rückstand für die Saarländer FCS muss derbe Niederlage gegen Preußen Münster einstecken Stand: 05.05.2024 15:38 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat im Auswärtsspiel gegen Preußen Münster eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Die Saarländer verloren 1:4 gegen die Adlerträger, die schon früh in Führung gingen.

Rebecca Wehrmann

Die Aufstiegsträume des FCS sind geplatzt – aber zum Gratulieren wollten sie nicht nach Preußen Münster, so Trainer Ziehl. Das klare Ziel war der Sieg über den Tabellendritten.

Zwei Tore innerhalb von drei Minuten

Doch schon vier Minuten nach Anpfiff gerieten die Saarbrücker in Rückstand. Nach einem Einwurf von der rechten Seite bekam Marc Lorenz das Leder auf die Füße und netzte für die Heimmannschaft ein. Und keine 180 Sekunden später fiel das zweite Tor in der Partie, erneut für die Adlerträger. Joel Grodowski schoss nach einem Pass von Bazzoli aus acht Metern auf den Kasten und versenkte die Kugel.

Kurz zuvor hatte die Mannschaft von Ziehl eine Riesenchance auf den Ausgleich, Kerber köpfte allerdings aus elf Metern knapp am linken Pfosten vorbei. Aber auch Preußen Münster blieb stark und hätte in der 21. Minute die Möglichkeit gehabt auf ein 3:0 zu erhöhen. Nach einem Fehlpass vorm eigenen Tor kam Lorenz an den Ball, traf ihn jedoch zu tief, so dass der Schuss sein Ziel verfehlte.

3:0 fiel in der Nachspielzeit

Das Tempo im Match war bei beiden Teams hoch. Bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit sah es so aus, als würde es beim 0:2 bleiben, in der vierten Minute der Nachspielzeit konnte Jano ter Host die Führung für die Münsteraner aber erhöhen – durch einen Torwartfehler von Tim Schreiber.

Lorenz kam von der rechten Seite, Schreiber wollte klären, griff aber komplett daneben. Der Ball sprang vom Rücken mehrerer Verteidiger in Richtung Tor, blieb einen halben Meter davor liegen, so dass Ter Horst die Kugel nur noch einschieben musste. Mit 0:3 aus Saarbrücker Sicht ging es dann in die Kabinen.

Saarbrücken kann nur kurzzeitig verkürzen

Nach der Pause gab es schon nach 40 Sekunden eine Ecke für Saarbrücken, Stehle setzte zum Kopfball an, bekam das Leder aber auf die Schulter, so dass keine größere Gefahr für Torwart Schulze Niehues bestand. In der 57. Minute klingelt es dann aber im Tor von Preußen Münster. Nach einem Freistoß von Civeja sprang der Ball auf die linke Strafraumseite, wo Dominik Becker alleine stand und die Kugel aus acht Metern einschob.

Die Hoffnung den Rückstand noch aufholen zu können hätte mit dem Tor zumindest noch einmal für den FCS aufflammen können. In der 69. Minute stelle Malik Batmaz aber die alte Führung wieder her. Er kam aus rund 22 Metern vorm Tor zum Abschluss und das Leder landete knapp neben dem linken Pfosten, keine Chance für Schreiber das Ding zu klären - 4:1 für die Adlerträger.

Nach diesem Treffer durch Münster schaffte es der FCS nicht mehr richtig ins Spiel. Beinahe fiel ein weiteres Tor für die Gastgeber. Am Ende bleibt es aber beim 4:1 für Preußen Münster.

Saarlandpokal die Chance für DFB-Pokal

Mit der Niederlage gegen Preußen Münster liegt der FCS nun auf dem achten Tabellenplatz – weit entfernt von Platz vier, den die Saarländer angestrebt hatten. Denn immerhin bringt der vierte Platz die Teilnahme am DFB-Pokal mit sich. Chancen beim Pokal dabei zu sein, hat der FCS aber auch noch über den Saarlandpokal. Das Halbfinale gegen den FSV Jägersburg steht am Mittwoch auf dem Spielplan.

Die nächste Chance in der Liga zu punkten bekommen die Blau-Schwarzen am Sonntag. Im Ludwigspark steht die Elf von Ziehl dann gegen SC Freiburg II auf dem Platz. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtete der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 03.05.2024.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken