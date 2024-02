Auswärtsspiel am Freitagabend FCS mit großen Personalsorgen zum BVB II Stand: 02.02.2024 07:11 Uhr

Drei gesperrte Spieler, dazu eine Reihe an Verletzten - der 1. FC Saarbrücken läuft vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend in Dortmund personell auf der letzten Rille. Es muss trotzdem ein Dreier her, sonst rückt der Relegatiosplatz und damit der Traum vom Aufstieg in weite Ferne.

Bei einem Spiel weniger ist der FCS vor dem 24. Spieltag der Dritten Liga schon neun Punkte von Rang drei entfernt. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl benötigt bis zum Saisonende jetzt einen Punkteschnitt, der einer Meistermannschaft gerecht werden würde, will man den Relegationsplatz noch einmal angreifen.

Mittelfeldspieler Luca Kerber sagt: "Wir brauchen nach der Niederlage gegen Ingolstadt nun eine echte Serie." Diese wollen die Blau-Schwarzen beim BVB II starten - allerdings ist die Ausgangslage denkbar schlecht.

Uaferro, Rizzuto und Biada gesperrt

Insgesamt hat Saarbrücken in dieser Runde bereits vier gelb-rote und drei rote Karten kassiert. Am vergangenen Wochenende, beim 0:2 gegen Ingolstadt, flogen Innenverteidiger Boné Uaferro und Rechtsverteidiger Calogero Rizzuto vom Platz. Eine Woche zuvor musste Julius Biada frühzeitig das Feld verlassen.

Das Trio fehlt in Dortmund. Das gilt auch für Defensivakteur Dominik Becker, der mit Muskelfaserriss länger ausfallen wird. Außerdem werden die Langzeitverletzten Jacob, Schmidt und Neudecker weiterhin schmerzlich vermisst.

Neuzugang Robin Becker steht bereit

Ein kleiner Lichtblick, was die Personalsorgen angeht, ist die kürzlich getätigte Verpflichtung von Rechtsverteidiger Robin Becker. Der zweit- und drittligaerfahrene 27-Jährige war zuletzt vereinslos, hatte sich bei einem Oberligisten fit gehalten und wird in Dortmund erstmals zum Kader gehören.

Dortmund überrascht mit sensationellem Start

„Sie haben ganz schön für Furore gesorgt, mit ihren Siegen gegen die Top-Teams aus Dresden und Regensburg. Das ist eine richtig gute Mannschaft", lobt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl den kommenden Gegner.

Aber er glaube dennoch an seine Mannschaft. "Wir haben zwar nicht die Ergebnisse eingefahren, die wir uns alle gewünscht haben – aber wir waren sowohl beim 0:0 gegen Verl, als auch bei der Niederlage gegen Ingolstadt die bessere Mannschaft. Das stimmt mich und die Mannschaft zuversichtlich, dass wir in Dortmund gewinnen können", so Ziehl weiter.

"Chancenverwertung war schon ein Thema"

Besser werden muss die Chancenverwertung, wie Kasim Rabihic erläutert: "Im Training sind wir da nochmal ganz speziell drauf eingegangen. Wir haben die Chancen, jetzt müssen wir sie aber auch endlich verwerten".

Sein Coach ergänzt: "Dass der Ball endlich über die Linie muss, haben wir unter der Woche genau so explizit angesprochen, wie das diszipliniertere Verhalten auf dem Feld. Es sind strittige Entscheidungen der Schiedsrichter dabei gewesen – ja – aber insgesamt sollten wir dem Unparteiischen gar nicht die Möglichkeit geben, uns zu dezimieren", so Ziehl.

DFB-Pokal noch kein Thema

Das kommenden Mittwoch anstehende DFB-Pokal-Viertelfinalspiel gegen Bundesligist Mönchengladbach sei nicht in den Köpfen, bestätigen sowohl der Trainer als auch Offensivspieler Rabihic. "Wir haben im Team nicht darüber gesprochen, dass Mönchengladbach noch kein Thema sein darf", so Ziehl. Das sei aber auch nicht notwendig.

"Die Jungs kennen die Situation schon aus den Runden zuvor, als es gegen den Karlsruher SC, Bayern München und Eintracht Frankfurt ging. Die Mannschaft ist erfahren genug, um zu wissen, dass die volle Konzentration auf dem Duell mit Dortmund II liegt."

