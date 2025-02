SR überträgt live FCS erwartet „kämpferisches“ Derby gegen den Waldhof Stand: 07.02.2025 18:29 Uhr

Am Samstag verspricht das Südwest-Duell im Ludwigspark Emotionen und Spannung: Der SV Waldhof Mannheim ist beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte. Der SR überträgt die Partie live ab 14.00 Uhr im Fernsehen und im Stream. Autofahrer rund um den Ludwigspark müssen mit Behinderungen rechnen.

Kirsten Pfister

Am Samstag treffen der 1. FC Saarbrücken und der SV Waldhof Mannheim zum Südwest-Derby im Ludwigsparkstadion aufeinander. Die Saarbrücker erwarten einen anspruchsvollen Gegner, gegen den sie sich vor heimischer Kulisse aber drei Zähler sichern wollen.

Ärgerliche Niederlage gegen Ingolstadt

Umso mehr, nachdem sie vergangenes Wochenende Punkte liegengelassen haben. Nach 13 Spielen ohne Niederlage hat der FCS sein Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt mit 0:1 verloren. Ärgerlich vor allem, weil die Saarbrücker viele Chancen vergaben.

Nach den Großchancen gerechnet, hätten sie bereits in der ersten Halbzeit mit 7:3 in Führung liegen können. „Das muss man uns ankreiden, dass wir da kein Tor gemacht haben“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl im Anschluss an das Spiel.

FCS will Anschluss and Tabellenspitze nicht verlieren

Abgesehen von der Chancenverwertung war der FCS-Coach aber zufrieden: „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war total in Ordnung“. Vor allem, wie eine Chance nach der anderen herausgespielt wurde, hat Ziehl gefallen. Daran solle die Mannschaft anknüpfen.

Das Hinspiel in Mannheim konnten die Blau-Schwarzen mit 1:0 durch ein spektakuläres Kopfballtor von Sebastian Vasiliadis für sich entscheiden. Erneute drei Punkte gegen den Waldhof wären für den FCS wertvoll, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Vier Punkte sind es auf Spitzenreiter Cottbus und Dresden.

Ziehl äußert „Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen“

Der SVW könnte einen Sieg aber genauso gut gebrauchen. Für das Team geht es darum, die Distanz zu den Abstiegsplätzen zu wahren. FCS-Defensivmann Joel Bichsel erwartet deshalb ein hart umkämpftes Duell: „Gerade in so einem Derby liegt der Fokus sicherlich auf dem Körperlichen, dem Kämpferischen. Ich denke, das wird am Schluss auch den Unterschied machen“.

Obwohl die Tabellensituation eine vermeintlich deutliche Sprache spricht: Mit Blick auf die Resultate und Spielweise von Mannheim erwartet Rüdiger Ziehl „eine Aufgabe“. Trotzdem „ist unser Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen“, betont der Trainer.

Kommen die Neuzugänge zum Einsatz?

Im Duell gegen Mannheim muss der FCS weiter auf die Langzeitverletzten Amine Naifi, Kai Brünker, Boné Uaferro und Jacopo Sardo verzichten. Zusätzlich ist Sebastian Vasiliadis aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt.

Durch die beiden Winterzugänge Stefan Feiertag und Florian Krüger im Sturm sind vor allem offensiv trotzdem viele Varianten denkbar: Wie genau die Aufstellung aussehen wird, lässt Rüdiger Ziehl noch offen. Er habe „genügend Auswahl“.

Einschränkungen für Autofahrer

Das Südwest-Derby ist als Hochrisikospiel eingestuft - entsprechend wurden auch die Sicherheitsvorkehrungen und damit einhergehende Einschränkungen verschärft. So wird unter anderem die Camphauser Straße entlang des Ludwigsparks ab 11.00 Uhr bis nach dem Spiel für den Verkehr gesperrt. Autofahrer müssen sich entsprechend auf Behinderungen einstellen.

Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Das Spiel wird live ab 13.58 Uhr im SR-Fernsehen sowie im Stream auf SR.de und dem YouTube-Kanal des SR übertragen. Eine Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss auf SR.de. Eine Spielzusammenfassung zeigt die sportarena ab 17.30 Uhr.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken