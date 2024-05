Drei Punkte zum Abschied? FCS empfängt SC Freiburg II Stand: 11.05.2024 19:47 Uhr

Drei Abgänge zum Saisonende stehen beim 1.FC Saarbrücken bereits fest. Am Sonntagabend werden Marcel Gaus, Luca Kerber und Torhüter Tim Schreiber im Rahmen des letzten Ligaheimspiels gegen den SC Freiburg II verabschiedet. Neben Blumen, Applaus und Geschenken am besten auch mit einem Sieg im letzten Ligaheimspiel der Saison gegen den Tabellenletzten.

Noch einmal leuchtet die Flutlichtanlage im Ludwigspark in dieser Drittligasaison. Es wird für Marcel Gaus, Luca Kerber und Tim Schreiber wohl das letzte Mal im Trikot des 1. FC Saarbrücken sein – zumindest vorerst. Der 22-jährige Kerber wechselt zur kommenden Saison in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim, Torhüter Schreiber (21) muss nach seiner Leihe zurück zu seinem Stammverein RB Leipzig.

Bei der hoffentlich noch lange andauernden Karriere der beiden Youngster ist es zumindest nicht unmöglich, dass es irgendwann nochmal zurück zum FCS gehen könnte. Bei Marcel Gaus dagegen ist das etwas anderes. Der Routinier, bekannt für seine weiten Einwürfe, möchte seine Laufbahn nach dieser Spielzeit beenden – auch wenn FCS-Trainer und Manager Rüdiger Ziehl ihn bereits versucht hat zu überreden, noch ein weiteres Jahr im Saarland Fußball zu spielen.

Die endgültige Entscheidung wird wohl erst in der Sommerpause fallen. Dennoch wird Gaus zusammen mit Kerber und Schreiber am Sonntagabend vor der Partie gegen den SC Freiburg II vor den Fans im Ludwigsparkstadion verabschiedet.

Drei Punkte gegen die Abschiedstrauer

Trotz der drohenden emotionalen Abschiedsmomente möchte der FCS das letzte Heimspiel der Drittliga-Spielzeit für sich entscheiden. Auch wenn es tabellarisch um nichts mehr geht, nachdem der Aufstieg mit den Niederlagen zuhause gegen Halle und auswärts in Münster verspielt wurde. Zu Gast ist das Tabellenschlusslicht aus Freiburg. Die zweite Mannschaft des SCF gibt Saarbrückens Coach Rüdiger Ziehl einige Rätsel auf.

„Wenn man sich die Videos von ihnen anschaut, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum sie so selten gepunktet haben. Sie haben durchweg Qualität“, sagt Ziehl und mahnt: „In der Rückrunde waren sie deutlich stabiler und haben zuletzt gegen Regensburg gewonnen.“ Der 3:1-Sieg des bereits feststehenden Absteigers gegen Aufstiegsaspirant Jahn Regensburg war eine kleine Sensation. Regensburg rutschte dadurch auf Relegationsplatz drei ab.

Auch wenn Freiburgs Toptorjäger Maximilian Breunig aktuell häufiger im Bundesliga-Kader von Christian Streich steht – falls der SCF II zum Saisonende doch nochmal einen Besuch des 11-Tore-Mannes bekommen sollte, muss die FCS-Abwehr besonders aufpassen. Der 23-jährige Breunig wird Gerüchten zufolge bereits von einigen Zweit- und Drittligisten umworben. Beim Sensationssieg gegen Regensburg war der 1,95-Hüne nicht dabei. Für ihn übernahmen die starken Lungwitz, Manzambi und Marino das Tore schießen.

Schongang für den Saarlandpokal?

Auch beim 1. FC Saarbrücken ist der Einsatz des Toptorjägers fraglich. Kai Brünker (zwölf Saisontore) ist erkältet und könnte mit Blick auf das wichtige Saarlandpokalfinale in einigen Wochen im heimischen Stadion geschont werden. „Wir werden da mit Blick auf das Pokalfinale kein Risiko eingehen“, so Ziehl.

Der Sieg im Landespokal scheint der einzige verbliebene Weg des FCS zu sein, um in der kommenden Saison wieder am DFB-Pokal teilzunehmen. Die direkte Qualifikation über die Liga und den dort benötigten vierten Tabellenplatz haben die Saarbrücker nach den vergangenen vier sieglosen Spielen in Folge wohl endgültig verspielt.

Neben Brünker fehlen am Sonntagabend voraussichtlich nur die Langzeitverletzten Jacob, Schmidt und Thoelke. Richard Neudecker gab unter der Woche beim 3:0-Sieg im Saarlandpokal-Halbfinale sein Startelf-Comeback. Auch wenn einzelne Spieler wie der angeschlagene Brünker für das Finale im Ludwigspark geschont werden könnten – einen Schongang in den verbleibenden zwei Ligaspielen will Ziehl keinesfalls: „Wir wollen die Saison nicht einfach so ausklingen lassen, sondern haben mit dem Pokalwettbewerb noch ein großes Ziel. Entsprechend motiviert müssen wir sein“.

Die Zusammenfassung im SR

Anpfiff im Ludwigspark zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Freiburg II ist am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Dann heißt es für Tim Schreiber, Marcel Gaus und Luca Kerber Abschied nehmen vom Flutlicht des Ludwigsparks. Am liebsten mit drei Punkten und einem vorletzten Heimsieg.

Die Zusammenfassung gibt es im Anschluss zum Nachlesen auf SR.de, die Bilder zum Spiel zeigt die „sportarena“ ab 22.15 Uhr im SR Fernsehen.

Über dieses Thema berichtete der „aktuelle bericht“ am 10.05.2024 im SR Fernsehen.

