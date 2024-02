Stadt gibt grünes Licht FCS empfängt Bielefeld - hält der Rasen? Stand: 25.02.2024 07:47 Uhr

Wenn heute im Ludwigpark das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld angepfiffen wird, fragen sich viele auch: Hält der frisch verlegte neue Rasen den Belastungen stand? Anstoß ist um 16.30 Uhr.

Frank Grundhever

Sportlich hat der 1. FC Saarbrücken zuletzt in die Spur zurück gefunden. Nach dem 2:0-Sieg in Mannheim und dem 5:2-Erfolg bei Viktoria Köln scheint vor allem die Abschlussschwäche ad acta gelegt zu sein. Jetzt soll am Sonntag der dritte Dreier in Folge eingefahren werden – gegen die abstiegsbedrohte Arminia aus Bielefeld.

Allerdings stellte sich erneut die Frage, ob überhaupt gespielt werden kann – auf dem gerade erst neu verlegten Rasen im Ludwigsparkstadion.

Stadt gibt Entwarnung

Per Pressemitteilung stellte die Stadt am Freitag klar: „Der Rasen im Ludwigsparkstadion ist bespielbar. Das Spiel des 1. FCS gegen Bielefeld ist aktuell nicht gefährdet!“

Damit reagierte man von offizieller Seite auch auf ein im Internet kursierendes Video, das Zweifel an der Bespielbarkeit aufkommen ließ. Stadt-Pressesprecher Thomas Blug sagte dem SR: „Der starke Wind hat die zuletzt ausgelegte Regenplane an kleineren Stellen angehoben. Dort war der Rasen den Regenfällen ausgesetzt. Diese Stellen werden nun besonders gepflegt“.

Hält der neu ausgelegte Rollrasen?

„Ob da am Sonntag noch Teile wegfliegen können – keine Ahnung“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl und spielte damit wohl auf die Nahtstellen der Rollrasenelemente an. Wenn Spieler zu Grätschen ansetzen, könnten sich diese Elemente anheben oder verschieben, so die Befürchtung.

Dann würde natürlich auch eine Verletzungsgefahr bestehen. Bei der Stadt geht man aber davon aus, dass dies nicht passiert – auch, weil der Rasen nochmals gewalzt und somit die Festigkeit gesichert wird.

Neun-Punkte-Woche für den FCS?

Sportlich gesehen könnte die nun wohl gesicherte Austragung des Spiels gegen Bielefeld für die Blau-Schwarzen von großer Bedeutung sein. Denn die Gäste sind aktuell in einer echten Schwächephase und taumeln Richtung Abstiegszone.

Somit scheint am Sonntag ein schlagbarer Gegner im Park anzutreten und der FCS könnte mit einem Sieg die optimale englische Woche spielen. Nach den Erfolgen in Mannheim und Köln wäre im Siegfall die „Neun-Punkte-Woche“ perfekt und der 1. FC Saarbrücken dürfte tabellarisch wieder nach oben schielen.

Personelle Situation unverändert

Bis auf die Langzeitverletzten Jacob, Schmidt, Neudecker und Uaferro sind alle Mann an Bord. Allerdings müssen gleich fünf Spieler Acht geben, nicht die fünfte Gelbe Karte zu sehen. Denn sowohl für Kai Brünker, Luca Kerber, Kasim Rabihic als auch für Patrick Sontheimer und Manuel Zeitz hieße es dann beim nächsten Ligaspiel gegen Lübeck: aussetzen.

„Für die Aufstellung ist es kein Kriterium, welcher Spieler wie viele Verwarnungen hat. Am Sonntag wird die stärkste Elf auflaufen“, so Trainer Ziehl.

Stürmer haben Selbstvertrauen getankt

„Gerade Kai Brünker und Amine Naifi werden die Treffer gegen Köln gut getan haben. Amine hat ja gleich zwei Mal getroffen und fast noch ein drittes Mal hingelangt. Für die „Abteilung Offensive“ war das sicher ein Spiel, in dem richtig Selbstvertrauen getankt wurde“, so FCS-Innenverteidiger Bjarne Thoelke.

In der Tat – nach sieben Treffern in zwei Spielen dürften die Kritiker verstummt sein, die dem FCS zuletzt Chancenwucher unterstellt hatten. Coach Rüdiger Ziehl ist das Ergebnis aber egal: „Das 5:2 gegen Köln war schön, da hatten wir dann auch von Außen mehr Ruhe. Aber über ein spannendes, knappes 1:0 gegen Bielefeld würden wir uns genauso freuen!“

Und der FCS hätte satte neun Punkte in nur acht Tagen eingefahren.

Über die Partie des 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld berichten wir am Sonntag in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es in der sportarena ab 22.15 Uhr im SR Fernsehen.

