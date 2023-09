Sonntagsspiel in der 3. Liga FC Saarbrücken zu Gast in Unterhaching Stand: 16.09.2023 12:05 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken will am Sonntag den ersten Auswärtssieg der noch jungen Saison feiern. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl reist für dieses Unterfangen zum überraschend stark gestarteten Aufsteiger nach Unterhaching.

Frank Grundhever

Der Liganeuling Unterhaching rangiert aktuell auf Rang drei der Tabelle und ist bislang noch ungeschlagen. Im eigenen Stadion hat die Spielvereinigung bislang zwei Partien ausgetragen - beide Spiele konnte das Team von Trainer Marc Unterberger für sich entscheiden. Der FCS steht also vor einer echten Herausforderung, wenn er am Sonntag nach München reist.

Der nächste Dreier soll her

Nach dem souveränen 2:0-Erfolg gegen Dortmund vor zwei Wochen will Saarbrücken in Unterhaching nachlegen und nicht nur den ersten Auswärtssieg einfahren, sondern auch zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiel in Serie für sich entscheiden.

In der Länderspielpause absolvierte der FCS ein Testspiel gegen eine Bundeswehr-Auswahl, das die Ziehl-Elf nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 3:2 gewann. Dabei kam auch Neuzugang Amine Naifi zu seinem ersten Einsatz für die Blau-Schwarzen. Der 23-Jährige kam vom luxemburgischen Erstligisten Differdingen zum FCS.

Zudem feierte Innenverteidiger Bjarne Thoelke nach längerer Verletzungspause ein Comeback. Einen Startelfeinsatz von Thoelke in Unterhaching schloss Trainer Rüdiger Ziehl aber aufgrund des Trainingsrückstandes noch aus.

„Wir wissen, was uns in Unterhaching erwartet“

FCS-Coach Ziehl sieht beim Aufsteiger eine „gute Mischung aus erfahrenen und jungen, wilden, schnellen Spielern, die sich nicht zu schade sind auch mal einen langen Ball zu schlagen und dann auch in der gegnerischen Hälfte spielerische Elemente an den Tag legen und eine gute Mentalität auf den Platz bringen“.

Darum müsse sein Team auch mal „eklig sein in einer Partie, die schwierig werden könnte“. Trotzdem ist Ziehl guten Mutes, denn seine Mannschaft sei gut auf den Gegner vorbeireitet.

Bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord

Sebastian Jacob (Kreuzbandriss) und Julius Biada (muskuläre Probleme) fallen weiterhin aus. Ansonsten musste nur Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer wegen Knieproblemen dosiert trainieren - er wird am Sonntag aber wohl zum Kader gehören. Darüber hinaus stehen dem Coach alle anderen Spieler zur Verfügung.

Neuzugang Civeja mit positiver Bilanz in Unterhaching

Mit einem Lächeln erzählt der vor der Saison aus Ingolstadt gekommenen Tim Civeja: „Ich habe ein einziges Mal in Unterhaching gespielt - in der Jugend - und dort gewonnen. Das darf Sonntag gerne wieder so sein“. Für den 21-jährigen Bayern ist es eine Rückkehr in die Heimat. „Ich fahre aber nicht dort hin, um Freunde und Familie zu treffen. Ich fahre da hin, um zu gewinnen“, stellt der Dachauer klar. Civejas Geburtsort liegt nur rund 40 Kilometern entfernt vom Stadion in Unterhaching.

„An diese Anstoßzeit muss ich mich erst gewöhnen“

Auch für Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl ist die Anstoßzeit - Sonntag, 19.30 Uhr - neu. „Das ist sicher auch nicht optimal für unsere Fans“. Der FCS erwartet „nur“ rund 300 Anhänger in Bayern. Nach der Spieltagsreform sind seit dieser Saison auch Spiele am Sonntag Abend angesetzt.

Sicher eine schwierige Konstellation für Anhänger, die am Folgetag zur Arbeit und zuvor eine lange Reise auf sich nehmen müssen. Für die Mannschaft des FCS dagegen soll sich die Reise trotzdem lohnen. Und die 450 Kilometer lange Heimreise dürfte im Falle des ersten Auswärtssieg dann sogar angenehm ausfallen.

