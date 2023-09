Südwest-Derby im Livestream FC Saarbrücken empfängt Waldhof Mannheim - ein Befreiungsschlag? Stand: 22.09.2023 19:32 Uhr

Am Samstag droht wieder ein Ausnahmezustand – in der Stadt und im Stadion. Das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim steht im Ludwigspark an. Für beide Teams geht es um Prestige, aber auch um einen sportlichen Befreiungsschlag. Der SR überträgt die Partie live.

Matthew Genest-Schön

Saarbrücken gegen Mannheim - ein Duell, das so manchem Fußballfan direkt Gänsehaut auf die Arme zaubert. Am Samstag um 14.00 Uhr steigt das erste Südwest-Derby in dieser Drittliga-Spielzeit im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Doch die Partie hat auch rein sportlich eine große Bedeutung.

Zeichen stehen auf Kasim Rabihic

Nach dem Stolperstart beider Mannschaften könnte ein Derbysieg jeweils die Weichen für die kommenden Wochen stellen. Der 1. FC Saarbrücken hat sich zuletzt etwas berappelt, ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und steht mit neun Punkten auf Tabellenplatz sechs.

Das Unentschieden vergangene Woche bei Aufsteiger Unterhaching wurde dabei von der schweren Verletzung von Stürmer Patrick Schmidt überschattet. Rüdiger Ziehl muss also vor dem Derby besonders im Sturm umdisponieren. Alle Zeichen deuten aktuell auf Kasim Rabihic als neuen Sturmpartner von Kai Brünker.

Waldhof Mannheim kommt angeschlagen

Der SV Waldhof Mannheim muss ebenfalls ordentlich umbauen vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCS. Vergangene Woche verloren die Kurpfälzer nicht nur das Spiel gegen Aufsteiger SSV Ulm (0:2), sondern dazu auch noch die beiden Abwehrspieler Julian Riedel (rot) und Laurent Jans (gelb-rot).

Das Team von Trainer Rüdiger Rehm war nach mäßigem Auftakt zuletzt etwas besser in Form, gewann vor dem Ulm-Spiel gegen Halle und Münster. Dennoch sind sieben Punkte aus sechs Spielen zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Ausblick aufs Spiel

Die Derby-Bilanz der letzten Jahre spricht für den FCS. Die letzte Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim stammt aus dem Jahr 2018, damals noch in der Regionalliga Südwest.

Letzte Saison konnten die Saarländer einen Rückstand kurz nach der Pause drehen und am Ende spektakulär mit 2:1 gewinnen – der Beginn eines fulminanten, wenn auch am Ende tragischen Schlussrennens um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.

Hochrisikospiel und Straßensperren

Wie bereits in den vergangenen Duellen der beiden könnte es nicht nur auf dem Platz hitzig werden. Daher ist die Partie als „Hochrisikospiel“ eingestuft, bei dem zusätzliche Polizeieinheiten für Sicherheit sorgen sollen. Erwartet werden zahlreiche gewaltbereite Fans aus beiden Lagern. Bei der letzten Begegnung kam es jedoch nicht zu größeren Vorkommnissen.

Außerdem gibt es rund um den Ludwigspark Straßensperrungen, wie beispielsweise in der Camphauser Straße. Verein und Stadt appellieren deshalb an die Zuschauer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen – im Ticket inbegriffen ist auch eine ÖPNV-Fahrkarte, die vier Stunden vor Spielbeginn bis vier Stunden nach Spielende gültig ist.

Das Südwest-Derby live im SR

Wer es nicht ins Stadion schafft, kann die Partie ab 13.58 Uhr live im SR Fernsehen oder im Stream auf SR.de, YouTube und Facebook verfolgen.

Außerdem gibt es wie gewohnt Live-Einblendungen im Programm von SR3. Die Highlights gibt es zusammengefasst ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Über dieses Thema berichtet auch die SR-Fernsehsendung aktueller bericht am 22.09.2023.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Torloses Remis für den 1. FC Saarbrücken gegen die SpVgg Unterhaching Der 1. FC Saarbrücken nimmt einen Punkt aus der Auswärtspartie gegen die SpVgg Unterhaching mit ins Saarland. Beide Mannschaften trennten sich mit einem leistungsgerechten 0:0. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung des FCS-Stürmers Patrick Schmidt.

Saarbrückens Stürmer Patrick Schmidt fällt monatelang aus Nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch beim Spiel in Unterhaching muss der 1. FC Saarbrücken für mindestens sechs Monate auf seinen Neuzugang Patrick Schmidt verzichten. Schmidt hat bereits eine erste Operation hinter sich, eine zweite steht bevor.

FCS hält Anschluss an die Spitzengruppe Nach einem frühen Rückstand hat der 1. FC Saarbrücken am Samstag sein Spiel bei Borussia Dortmund II noch gedreht. Mit dem knappen Sieg bleibt Saarbrücken an den Aufstiegsplätzen dran.