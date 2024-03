Auswärts beim Tabellenschlusslicht FC Homburg startet nach Winterpause in Mainz Stand: 01.03.2024 11:04 Uhr

Nach fast drei Monaten Winterpause startet der FC 08 Homburg am Samstag endlich wieder in die Regionalliga. Nach einer kräftezehrenden Hinrunde wollen die Saarländer alles versuchen, um den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Der Gegner: Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz.

„Die Akkus sind leer. Die Energie ist weg“, sagte ein sichtlich entnervter Danny Schwarz nach dem letzten Pflichtspiel seines Teams in 2023. Die 0:2-Heimpleite gegen die SG Barockstadt-Fulda war ein herber Dämpfer vor der Winterpause, vor der es eigentlich so vielversprechend aussah.

Doch mit dem DFB-Pokal und Ligastress waren die Körner der auch von Verletzungen geplagten Homburger Mannschaft irgendwann dahin. „Das darf keine Ausrede sein für so ein Ergebnis“, sagt FCH-Topstürmer Phil Harres mit Blick auf das Spiel gegen Fulda.

Nach fast drei Monaten Winterpause sehnen sich Harres und seine Teamkollegen nach dem Restart. „Winterpause ist immer blöd, aber wir haben das Beste draus gemacht“, sagt der 21-jährige und grinst: „Umso schöner, dass es jetzt wieder los geht.“

Das Hinspiel als Warnung

„Wir sind alle wieder aufgeladen“, sagt Teamkollege Markus Mendler. Der Restart beim Tabellenschlusslicht – auf ungeliebtem Kunstrasen. Eine Aufgabe, die härter wird als sie zunächst klingt. „Ich hoffe, alle haben noch das Hinspiel im Kopf“, mahnt FCH-Coach Danny Schwarz. Nach nicht einmal zehn Minuten lagen die Saarländer im eigenen Stadion 0:2 zurück – und hätten das 2:2-Unentschieden am Ende nicht unbedingt verdient gehabt.

Umso gewarnter sollte die Mannschaft vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres sein. Nach der langen Vorbereitung inklusive Trainingslager in der Türkei ist ein erfolgreicher Auftakt im Jahr 2024 eigentlich fast schon Pflicht. Denn mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 1 und dem damit verbundenen und in Homburg langersehnten Aufstieg in die 3. Liga ist klar: Ausrutscher sind für den FCH verboten.

Die wilde 13

„Wir haben sechs Punkte Rückstand – und noch 13 Spiele vor uns“, rechnet Markus Mendler mit Blick auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers vor. Er weiß: Patzer darf sich seine Mannschaft praktisch nicht mehr erlauben – schon gar nicht gegen vermeintlich machbare Gegner wie Schlusslicht TSV Mainz.

Was dem FC 08 Homburg dabei helfen könnte ist, dass sich die personelle Lage weiter entspannt: Allen voran kehrt bald Kapitän Mart Ristl zurück. Nach Leistenbruch, Adduktorenabriss und insgesamt fast 300 Tagen Verletzungspause. Die Vorbereitung hat er bereits mit dem Team absolviert, ein Einsatz in Mainz ist aber vom Tisch – wegen des Rasens. Kunstrasen, knifflig für die Bänder, besonders für Knie, Sprunggelenk und eben die Adduktoren.

Lazarett lichtet sich

Gegen Mainz wird Ristl noch pausieren. Ebenfalls ausfallen werden Laurin von Piechowski (Kapsel) und Lukas Hoffmann (Sprunggelenk). Arman Ardestani dagegen befindet sich bereits im Aufbau und könnte bald wieder eine Rolle spielen. Und dann wäre da noch der einzige Wintertransfer des FC 08 Homburg: Daniels Otuzans aus der höchsten Liga Lettlands.

„Er hat schon gezeigt, wie stark er im Eins-gegen-Eins ist. Er braucht noch Zeit, aber für 20, 30 Minuten könnte es schon reichen“, will sich Trainer Danny Schwarz noch nicht in die Karten schauen lassen. Und hat den vollen Fokus auf den Re-Start in Mainz gerichtet. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel – mit der Mission „Dritte Liga“.

