Erste Runde FC 08 Homburg empfängt SV Darmstadt 98 zum DFB-Pokalspiel Stand: 14.08.2023 06:40 Uhr

Die letzte der drei saarländischen Partien im DFB-Pokal steht am Abend an: Der Regionalligist FC 08 Homburg hat mit dem Bundesligisten SV Darmstadt 98 eine schwere Aufgabe vor der Brust. Ein Sieg wäre eine Sensation.

mit Informationen von Matthew Genest-Schön

Heute Abend empfängt der FC 08 Homburg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals den Erstligisten SV Darmstadt 98. Anstoß der Begegnung ist um 18.00 Uhr im Homburger Waldstadion.

In der Saison 1995/96 gewann der FC Homburg zum letzten Mal ein Spiel im DFB-Pokal. Damals führte der Weg sogar bis ins Viertelfinale. Seitdem schied der FCH bei fünf weiteren Teilnahmen immer in der ersten Runde aus.

Das soll sich bestenfalls heute Abend ändern – auch wenn man gegen den frischgebackenen Bundesligisten Darmstadt 98 klarer Außenseiter ist.

FCH-Trainer Schwarz: Kampf annehmen

Für den Cheftrainer des Regionalligisten, Danny Schwarz, geht es vor allem darum "die Atmosphäre aufzusaugen". Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie kompakt steht und den Kampf auf dem Platz annimmt. Die Homburger müssen voraussichtlich auf die verletzten Mart Ristl und Reber Kazik verzichten.

Die Hessen haben in der Vorbereitung einige Offensivprobleme offenbart, Homburg ist nur mit einem Unentschieden in seine Regionalliga-Saison gestartet. Beide Teams können einen Sieg heute Abend also gut gebrauchen – für den FCH wäre das Weiterkommen aber eine große Überraschung.

Das Spiel wird im Audio-Stream der Sportschau komplett übertragen.

Aus für saarländische Frauen im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal der Frauen sind die beiden saarländischen Vereine in der ersten Runde ausgeschieden. Die Fußballerinnen der SV Elversberg unterlagen Hegnach am Sonntag mit 0:1. Auch der 1. FC Riegelsberg scheiterte in der ersten Runde. Die Riegelsbergerinnen verloren gegen Offenbach mit 0:2.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 14.08.2023 berichtet.

