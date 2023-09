Aufsteigerduell in der 2. Liga Elversbergs „offene Rechnung“ mit Wiesbaden Stand: 23.09.2023 08:30 Uhr

Die SV Elversberg ist gut drauf. Nach dem ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte in Osnabrück, gelang den Saarländern vergangene Woche im Heimspiel gegen den HSV ein echter Coup. Mit dieser kleinen Siegesserie im Gepäck, geht es am Samstag zum Aufsteigerduell nach Wiesbaden.

Matthew Genest-Schön

„Das war einfach eine schlechte Leistung“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen über die 0:1-Niederlage in Wiesbaden in der vergangenen Saison. Damals waren beide Teams noch auf Augenhöhe an der Tabellenspitze der Dritten Liga. Am Samstagmittag treffen die beiden Aufsteiger eine Etage weiter oben wieder aufeinander.

Auch Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof stößt der letztjährige Auftritt beim Mitaufsteiger noch sauer auf. „Wir haben definitiv noch eine Rechnung offen“, so der Schlussmann, der vergangene Woche mit einigen spektakulären Paraden am Ende den Überraschungssieg gegen den Hamburger Sportverein an der heimischen Kaiserlinde festhielt.

Beide Teams haben sich weiterentwickelt

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga war sowohl für die SVE als auch für den SV Wehen Wiesbaden ein Meilenstein. Allerdings bedeutet so ein Schritt auch viel Veränderung. Elversberg musste im Sommer Leihgabe und „Spieler der Saison“ Nick Woltemade zurück nach Bremen ziehen lassen – Wiesbaden verlor durch den Abgang von Benedict Hollerbach zu Union Berlin ebenfalls einen Topstürmer an das Fußball-Oberhaus.

Wiesbaden steht mit acht Punkten aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz – mit einem Punkt mehr drei Plätze über der SV Elversberg. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski hat in dieser Saison schon einige Ausrufezeichen gesetzt, besonders zum Saisonauftakt. Unentschieden gegen Magdeburg und Schalke, Siege gegen den KSC und Hertha BSC. Ergebnisse, die aufhorchen lassen.

Fellhauer trainiert, Sickinger fraglich

Die SV Elversberg ist aber ebenfalls im Form-Hoch. Die Topscorer aus der vergangenen Drittliga-Saison, Jannick Rochelt und Luca Schnellbacher, sind nach ihren Treffern gegen den HSV endlich in der Zweiten Liga angekommen. Und auch die Last-Minute-Neuzugänge Hugo Vandermersch und Paul Wanner haben bereits für mächtig Betrieb auf der rechten Außenbahn gesorgt und werden wohl auch in Wiesbaden starten.

Personell kann SVE-Coach Steffen zumindest etwas auf Robin Fellhauer hoffen – der nach längerer Knieverletzung zumindest wieder am Mannschaftstraining teilnimmt. Ein Startelf-Einsatz kommt allerdings noch zu früh. Ob Abwehrspieler Carlo Sickinger von Beginn an spielen kann, ist noch fraglich. Sickinger, der am Donnerstag im „sportarena Clubheim“ zu Gast war, hat noch Oberschenkelprobleme.

Anpfiff um 13.00 Uhr

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 21.09.2023 berichtet.

