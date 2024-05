Sieg im Saisonfinale Elversberg will „rundum gelungenen“ Saisonabschluss gegen KSC Stand: 19.05.2024 15:36 Uhr

Noch ein Spiel, dann ist die erste Zweitliga-Saison geschafft. Die SV Elversberg spielt am Sonntag vor heimischem Publikum ihr Saisonfinale gegen den Karlsruher SC. Der Klassenerhalt steht schon lange fest. Hier hören Sie das Spiel live im Audiostream.

Kirsten Pfister

Für die SV Elversberg endet heute ihre erste Zweitliga-Saison. Schon länger steht fest: Auch kommende Saison geht es für das Team in der 2. Bundesliga weiter. „Diese Saison, die so gut lief, will ich auch so abschließen. Mit einem Sieg wäre das rundum gelungen“, spricht SVE-Trainer Horst Steffen das Ziel für das Spiel gegen den KSC am Sonntag aus.

SV Elversberg empfängt den Karlsruher SC Die SV Elversberg blickt vor dem letzten Spiel der Saison auf eine erfolgreiche Zweitliga-Saison zurück. So konnte sich der Underdog aus dem Saarland eigenständig den Klassenerhalt sichern. Am Sonntag kann die SVE ihren Saisonerfolg bei einem Punktgewinn vor heimischen Publikum gegen den Karlsruher SC krönen.

Besonders gelungen wäre es auch deshalb, weil die SVE vor heimischer Kulisse und in einem ausverkauften Stadion spielen wird. Auch für die Fans möchte Horst Steffen, dass „wir alles reinschmeißen und ein tolles Spiel machen“.

Enttäuschung nach 0:3-Pleite

Die Bilanz der vergangenen Spiele der SVE ist eher durchwachsen: Zwei Niederlagen, ein Unentschieden und zwei Siege aus den letzten fünf Spielen. Dass das Team die schon gezeigte Energie und Spielstärke zuletzt nicht immer auf den Platz bringen konnte, ärgert den Trainer.

Das jüngste Beispiel: die 0:3-Pleite gegen den 1. FC Nürnberg vergangenes Wochenende. „Es war nicht schön zu sehen, dass Nürnberg da aktiver war – gerade in den Zweikämpfen“, so Steffen. Gegen eine starke Nürnberger Mannschaft habe das Team Schwierigkeiten gehabt, sich durchzuspielen.

Starker Rückrunden-Gegner

Das soll im letzten Saisonspiel bestenfalls anders laufen. „Wir wollen unser letztes Spiel gut gestalten und auch gegen einen starken Gegner zeigen, dass wir da mithalten können“, meint Horst Steffen. Stark ist der Karlsruher SC vor allem in der Rückrunde.

In der Hinspiel-Begegnung der beiden Teams lag der KSC in der Tabelle noch hinter der SVE. Seitdem hat sich das Team immer besser eingespielt. In der Rückrunden-Tabelle stehen sie inzwischen auf dem zweiten Platz. Entsprechend erwartet die SVE einen motivierten Gegner: „Sie haben eine tolle Rückrunde gespielt, und das werden sie sicherlich auch präsentieren wollen“.

SVE will nächsten „ Überraschungssieg “

Das Hinrundenspiel im Dezember konnte der KSC mit 3:2 für sich entscheiden. Der Spielverlauf blieb damals lange offen, aber den Elversbergern gelang der Ausgleich nicht.

Die Gäste gehen deshalb insgesamt als Favorit in die Begegnung. Die Rolle des Underdogs liegt der SV Elversberg in der zweiten Liga bisher allerdings. Der jüngste Beweis: der 4:2-Erfolg gegen Hertha BSC. „Wir haben es gegen Spitzenmannschaften immer wieder geschafft, für Überraschungen zu sorgen, und das ist wieder das Ziel für das Wochenende“, kündigt Horst Steffen an.

Besonderes Spiel für Kevin Conrad

Ein besonders Spiel wird es für Innenverteidiger Kevin Conrad. Der 33-Jährige beendet seine Profi-Karriere und darf in seinem letzten Spiel gegen den KSC die Elversberger als Kapitän aufs Feld führen.

Die letzte verbleibende Sorge von Horst Steffen ist die Personalsituation: Im letzten Saisonspiel fällt neben den bekannten Langzeitverletzten sicher auch Carlo Sickinger mit einem Muskelfaserriss aus. Bei mehreren anderen Spielern steht ein Einsatz am Sonntag wohl noch auf der Kippe. Es gebe „ziemlich viele Fragezeichen“. Genaue Namen wollte Trainer Horst Steffen aber nicht nennen.

Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr an der Kaiserlinde. Das Spiel können Sie live im Audiostream auf Sportschau.de verfolgen. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es nach Abpiff auf SR.de und im „aktuellen bericht“ im SR Fernsehen ab 19.45 Uhr.

