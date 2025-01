SVE erwartet Highlight-Spiel Elversberg will in Köln zurück zu alten Stärken finden Stand: 25.01.2025 08:33 Uhr

Die SV Elversberg erwartet heute zum ersten Auswärtsspiel des Jahres gleich ein Highlight: Das Team von Trainer Horst Steffen ist zu Gast beim 1. FC Köln. Nach der 2:5-Niederlage gegen Magdeburg will es sich dort wieder auf seine Stärken besinnen.

Kirsten Pfister

Die SV Elversberg reist heute zum Vorjahres-Erstligisten und Aufstiegsfavoriten 1. FC Köln. "Ein tolles Stadion, eine tolle Zuschauerzahl und dementsprechend auch die Lust, dort etwas zu holen", fasst Trainer Horst Steffen die Stimmung im Team zusammen. 2900 SVE-Fans werden im Kölner Stadion erwartet.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 25.01.2025, 13.00 Uhr

Wo: Rheinenergiestadion Köln

Stream: Audiostream der Sportschau

Lehren aus dem 2:5 gegen Magdeburg

Vor dem Blick auf Köln musste in der Trainingswoche allerdings erst einmal die 2:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg aufgearbeitet werden. Nachdem die Saarländer vergangenes Wochenende vor heimischer Kulisse zunächst 2:0 in Führung gingen, gaben sie den Vorsprung in der zweiten Halbzeit dann schnell aus der Hand.

Zusammen mit der 0:4-Pleite gegen Schalke 04 vor der Winterpause haben die Elversberger in den vergangenen beiden Spielen insgesamt neun Tore kassiert – und damit ihren vorherigen Status als zweitbeste Abwehr der Liga verspielt.

Steffen will wieder "mutig und selbstbewusst" auftreten

"Das gefällt mir natürlich nicht", kommentiert Horst Steffen diesen Umstand. Die wichtigste Botschaft an sein Team: "Dass wir weiter so mutig und selbstbewusst auftreten, wie wir es in vielen Spielen getan haben." In der zweiten Halbzeit gegen Magdeburg habe das gefehlt, so Steffen.

Allerdings dürfe man in einer so engen Liga auch mal zwei Spiele hintereinander verlieren. Immerhin liegen zwischen den ersten zwölf Tabellenplätzen der 2. Bundesliga weiterhin gerade einmal sechs Punkte. "Wir wollen dabeibleiben, solange es geht", sagt der SVE-Trainer zum Rennen um die Spitzengruppe.

Gegner Köln mit "besserer Struktur"

Zur Spitzengruppe gehört auch der anstehende Gegner, 1. FC Köln. Nach dem Abstieg möchten die Kölner gerne direkt wieder in die Bundesliga aufsteigen. Nach einer 0:1-Niederlage gegen den Hamburger SV vergangenes Wochenende stehen die Rheinländer punktgleich mit dem HSV und Magdeburg hinter den beiden Teams auf dem dritten Tabellenplatz.

Vor der Winterpause hatten die Kölner noch einen richtigen Lauf – da waren sie sieben Ligaspiele in Folge ungeschlagen. "Sie haben defensiv jetzt eine bessere Struktur", erkennt Horst Steffen an, der den ihnen mit der SVE im Hinspiel ein 2:2 abringen konnte. Wichtig sei es, in der Abwehr "als Einheit dazustehen", um die hohe Anzahl an Sprints und tiefen Läufen der Kölner abzuwehren.

Steffen erwartet volleren Kader

Zusätzlich zum verletzten Frederik Jäkel wird auch Frederik Schmahl die Saarländer dabei nicht unterstützen können. Der Mittelfeldmann kassierte gegen Magdeburg eine rote Karte und ist deshalb gesperrt. Ansonsten könnten aber Spieler wie beispielsweise Semih Sahin wieder dabei sein. "Der Kader wird etwas vollständiger", kündigt SVE-Trainer Steffen an.

Anpfiff der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und der SV Elversberg ist am Samstag um 13.00 Uhr.

Sportschau bietet wie immer einen Audio-Livestream zum Spiel an. Eine Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss auf SRinfo.de und die Spielbilder zeigt das SR Fernsehen ausführlich am Sonntag in der SR sportarena ab 22.15 Uhr.

