Nach Länderspielpause Elversberg will gegen Paderborn den nächsten Dreier Stand: 24.11.2023 10:56 Uhr

Auch zum dritten Mal in dieser Saison hat die SV Elversberg nach der Länderspiel-Pause ein Heimspiel - und das ist ein gutes Omen. Zuletzt brachte das nämlich Siege gegen den HSV und gegen Eintracht Braunschweig ein. Diesmal ist der SC Paderborn zu Gast, mit zwei im Saarland bekannten Gesichtern.

Matthew Genest-Schön

38 Punkte reichen in etwa für den Klassenerhalt - so lautet eine Faustregel. Wer hätte gedacht, dass die SV Elversberg in ihrer ersten Zweitligasaison der Vereinsgeschichte nach 13 Spielen bereits mehr als die Hälfte davon gesammelt hat?

Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen steht auf Tabellenplatz neun und geht am Samstag, wie schon vor der Länderspiel-Pause gegen Schalke 04, tabellarisch als Favorit in das Spiel gegen den SC Paderborn, der mit drei Punkten weniger auf Platz elf rangiert.

Steffen, der Pausenkönig

Hat die SVE die vergangenen beiden Länderspiel-Pausen noch genutzt, um angeschlagene Spieler wieder fit zu bekommen, haben Horst Steffen und sein Team aktuell keine akuten Kaderprobleme. Nach wie vor fehlen die Langzeitverletzten Patryk Dragon und Marcel Correia. Stürmer Wahid Faghir befindet sich nach seinem Muskelfaserriss auch noch im Aufbautraining.

Und apropos Länderspiel-Pause: Die gilt wohl bald als gutes Omen für die SVE. Nach den beiden bisherigen freien Wochen spielte die SVE jedes Mal zuhause und gewann am Ende. Erst sensationell gegen den Hamburger Sportverein, danach auch gegen Eintracht Braunschweig. Kann die SVE diesen Trend also fortsetzen?

SV Elversberg tritt gegen Paderborn an Nach der Länderspiel-Pause trifft Fußball-Bundesligist SV Elversberg am Samstag auf den SC Paderborn. Nach dem starken Auftritt auf Schalke wollen die Saarländer an der Kaiserlinde die nächsten drei Punkte einfahren.

Unruhe um Max Kruse

Zumal bei den Gästen aus Ostwestfalen derzeit einiges an Unruhe herrscht. Auslöser ist die Debatte um Ex-Nationalspieler Max Kruse. Der vermeintliche Königstransfer ist nach nur vier Monaten schon wieder vor dem Absprung, hat sich Berichten zufolge bereits von der Mannschaft via Gruppenchat verabschiedet und arbeitet wohl mit dem Verein an einer Vertragsauflösung.

Diese Negativ-Schlagzeilen will in Paderborn derzeit eigentlich niemand, schließlich ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen noch immer sehr gering.

Grimaldi und Kwasniok auf Saarland-Besuch

Für zwei Paderborner ist die Auswärtsfahrt ins Saarland auch eine Art Rückkehr. Trainer Lukas Kwasniok und Stürmer Adriano Grimaldi haben beide eine saarländische Vergangenheit – wenn auch jeweils beim 1. FC Saarbrücken. Was die beiden verbindet? An Spiele gegen die SV Elversberg dürften beide keine allzu guten Erinnerungen haben.

Kwasniok verlor als Trainer des FCS das Saarland-Pokalfinale 2021 mit 0:1, Grimaldi holte mit Saarbrücken vergangenes Jahr zwar einen Sieg in Elversberg, musste danach aber sowohl in der Liga als auch im Landespokal-Finale zwei Niederlagen hinnehmen.

Stadionumbau noch ohne Auswirkungen

Jetzt stehen Grimaldi und Kwasniok in Diensten des SC Paderborn und reisen als Zweitligisten nach Elversberg an die Kaiserlinde. Das Stadion der Saarländer ist aber weiterhin ein Provisorium und befindet sich noch im Umbau. Nach dem Spiel gegen Paderborn wird die Stahlrohrtribüne auf der Nordseite abgebaut – bis Anfang Februar soll dort dann eine größere Tribüne mit fester Überdachung stehen.

Die Heimspiele im Dezember gegen Nürnberg und im Januar gegen Hannover finden dann quasi neben einer Baustelle statt.

Elversberg – Paderborn im SR

Was aus dem Stadion an der Kaiserlinde bald werden soll, hat Horst Steffen mit seiner Mannschaft bereits geschafft – er hat ein festes Konstrukt gebaut. Und das ohne „Defensiv-Zement“ anzurühren.

Stattdessen lautet auch am Samstag gegen Paderborn wieder das Motto: Mitspielen, Zweitliga-Atmosphäre genießen und weiter Punkte sammeln.

Anpfiff ist am Samstag um 13.00 Uhr. Die Partie zwischen der SV Elversberg und dem SC Paderborn können Sie in Einblendungen live auf SR3 Saarlandwelle mithören – das gesamte Spiel gibt es auch im Audiostream auf Sportschau.de oder in der Sportschau-App.

Eine ausführliche Zusammenfassung finden Sie nach Abpfiff auf SR.de. Bilder vom Spiel gibt es im SR Fernsehen aus Rechtegründen erst in der Sportarena am Sonntag ab 22.15 Uhr.

Mehr zur SV Elversberg

Das auswärtsstärkste Team der 2. Bundesliga kommt jetzt aus Elversberg Mit ihrem Sieg auf Schalke hat sich die SV Elversberg nicht nur drei wichtige Punkte gesichert. Sie ist jetzt auch die auswärtsstärkste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Und: Wieder einmal ist ein Spieler der "Elv" in die "Elf des Tages" berufen worden.