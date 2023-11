Anstoß am Freitagabend Elversberg tritt auf Schalke vor 60.000 Fans an Stand: 09.11.2023 19:17 Uhr

Auf Fußball-Zweitligist SV Elversberg wartet am Freitag ein Highlight: Der Aufsteiger aus dem Saarland muss in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04 antreten – vor mehr als 60.000 Zuschauern. Eine schwere Aufgabe kurz nach der ersten SVE-Pleite seit sieben Spielen.

Kirsten Pfister / Onlinefassung: Kai Forst

Die ersten Gedanken von SVE-Trainer Horst Steffen vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 gelten der Atmosphäre: „Dass da 61.000 Zuschauer sind, das ist für uns bemerkenswert gut. Das wird bestimmt laut sein. Vielleicht war ich mal bei einem Konzert da, aber nicht bei einem Fußballspiel“, sagte der 54-Jährige.

"Jeder will dabei sein"

Das wird sich am Freitagabend ändern. Denn nach der 0-2 Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen St. Pauli – die erste Niederlage seit sieben Spielen – muss Elversberg diesen Freitag auf Schalke ran.

Die Aussicht auf ein Spiel mit einer solchen Kulisse scheint das Team jedenfalls zu motivieren. „Die Jungs waren diese Woche sehr fokussiert und konzentriert. Ich merke, jeder will sich da zeigen und deutlich machen, dass er dabei sein möchte“, so Steffen.

Schalker im Aufwärtstrend

Die Elversberger müssen sich am Freitagabend auf einen Gegner im Aufwärtstrend einstellen. Denn Schalke konnte die letzten beiden Saisonspiele gewinnen und kletterte auf den 15. Tabellenplatz.

Maßgeblichen Einfluss auf die jüngsten Erfolge der Gelsenkirchener hat in den Augen Horst Steffens der neue Coach der Schalker, Karel Geraerts: „Der Trainer kann von Woche zu Woche immer mehr Inhalte in das Team einbringen und gerade zuhause werden sie jetzt sehr motiviert sein. Ich erwarte eine gute Schalker Mannschaft, gegen die wir dagegenhalten und uns zeigen wollen", so Steffen.

Elversberg hat aktuell fünf Punkte mehr auf dem Konto als Schalke und rangiert auf Platz zehn.

Live zu hören auf sportschau.de

Verzichten muss Chefcoach Steffen am Freitagabend weiterhin auf Abwehrspieler Marcel Correia, der mit Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit ausfällt. Auch Stürmer-Leihgabe Wahid Faghir, der seit Wochen mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hat, ist nicht dabei.

Anpfiff des Spiels ist um 18:30 Uhr auf Schalke – live zu hören auf sportschau.de und in der sportschau-App. Eine Zusammenfassung der Partie gibt es am Samstag ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

