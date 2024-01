Rückrunden-Auftakt in der 2. Liga Elversberg sichert sich mit Doppelschlag Punkt gegen Hannover Stand: 20.01.2024 14:57 Uhr

Bei frostigen Temperaturen hat die SV Elversberg am Samstag einen Fehlstart in die Rückrunde der Zweiten Liga verhindert. Nach frühem Rückstand erkämpfte sich das Team von Horst Steffen ein Unentschieden gegen Tabellennachbar Hannover.

Daniel Novickij

Die SV Elversberg wollte nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Folge - gegen Karlsruhe SC, 1. FC Nürnberg und Hertha BSC - im Heimspiel am Samstag gegen Hannover 96 wieder drei Punkte einfahren. Das klappte zwar nicht, doch die Elversberger erkämpften sich durch eine gute Chancenverwertung ein 2:2.

Die Hausherren starteten zunächst mutig in die Partie: Fellhauer marschierte in der 3. Minute in der gegnerischen Hälfte und versuchte Wanner zu finden, doch der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Zieler roch den Braten und schnappte sich den Ball.

Gefrorener Rasen bereitete SVE Probleme

Danach geriet der SVE-Zug mächtig ins Stocken: Vor allem die schwierigen Platzverhältnisse bereiteten den Elversbergern offenbar Kopfschmerzen. Das gewohnte Kurzpassspiel der Saarländer funktionierte auf dem festgefrorenen Rasen kaum.

Kalte Dusche: 1:0-Führung für Hannover

Hannover stand hinten sicher, war klar die bessere Mannschaft und verpasste den Hausherren an der sowieso schon frostigen Kaiserlinde früh eine eiskalte Dusche: Nicolo Tresoldi traf nach einer Ecke in der 8. Minute per Kopf zur 1:0-Führung für die Gäste.

Die SVE fand erst nach 30 Minuten etwas besser ins Spiel, hätte kurz vor dem Pausenpfiff aber fast den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Nur dank einem glänzenden aufgelegten Nicolas Kristof, der einige Glanzparaden im SVE-Tor zeigte, blieb es zunächst beim knappen Rückstand.

SVE dreht mit Doppelschlag das Spiel

In der zweiten Hälfte drehten die Hausherren mächtig auf. Die Elversberger überraschten Hannover mit einem Doppelschlag: Ein langer Ball von Fellhauer erreichte Schnellbacher, der direkt querlegte und Rochelt fand. Der Angreifer schob den Ball ins leere Tor ein zum 1:1-Ausgleich.

Drei Minuten später bereitete Rochelt dann den nächsten SVE-Treffer vor: Sein Freistoß fand über Umwegen Jäkel, der zum 2:1 für Elversberg einnetzte.

Tresoldi schnürrt Doppelpack

Einige Minuten später kam Nielsen für Oudenne für Hannover in die Partie und setzte sich gleich entscheidend ins Szene: Sein Pass fand in der 69. Minute Tresoldi, der vor dem Tor eiskalt blieb: 2:2.

Danach ging es lange hin und her - ein offenes Spiel: Torchancen auf beiden Seiten. Nach einem schnellen Konter in der 81. Minute hatte Hannover-Spieler Tresoldi sogar seinen Hattrick auf dem Fuß. Doch der Ball ging aus knapp 14 Metern knapp über das Tor. Danach gab es viele Torchancen auf beiden Seiten, am Ende blieb es aber beim 2:2.

Elversberg reist nächste Woche nach Rostock

Für die "Elv" von Trainer Horst Steffen geht es am nächsten Samstag in den hohen Norden der Bundesrepublik zum FC Hansa Rostock. Das Hinspiel im August hatten die Saarländer, damals noch wegen Bauarbeiten an der Kaiserlinde im Saarbrücker Ludwigspark, mit 1:2 verloren.

