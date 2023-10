SVE will in Magdeburg Punkte-Lauf fortsetzen Elversberg erwartet Herausforderung in Magdeburg Stand: 29.10.2023 08:20 Uhr

Die SV Elversberg spielt heute beim 1. FC Magdeburg. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld der 2. Liga. Die Bilanz der vergangenen Spiele spricht für die Elversberger. Trotzdem zeigt Trainer Horst Steffen viel Respekt vor der Aufgabe.

Heute erwartet die SV Elversberg nach der Tabelle ein Spiel auf Augenhöhe. Die SV Elversberg und den 1. FC Magdeburg trennen in der Tabelle aktuell lediglich zwei Punkte. Die bedeuten drei Tabellenplätze Vorsprung für die Elversberger (7. Platz). Die SVE reist außerdem mit Rückenwind vom vergangenen Wochenende an.

Dort konnten sie einen klaren 3:0-Sieg im heimischen Stadion gegen Braunschweig klarmachen. Magdeburg dagegen musste sich Hannover 96 vergangenen Freitag 1:2 geschlagen geben. Eine ähnliche Tendenz ergibt die jüngste Spiel-Bilanz: Magdeburg ging in drei der letzten fünf Begegnungen ohne Punkte vom Platz. Die SV Elversberg punktete immer.

SVE-Trainer Steffen gibt nicht viel auf die Bilanz der vergangenen Spiele

Ganz so eindeutig, wie die Statistik es glauben macht, wird es laut Trainer Horst Steffen aber nicht: "Die Spielweise [der Magdeburger] ist weiterhin sehr, sehr anschaulich und ordentlich. Das wird uns herausfordern."

Die Niederlagen des FC Magdeburgs seien oft knapp gewesen: "Es gab immer Gelegenheiten für die Magdeburger zu gewinnen. Die meisten Gegner mussten viel verteidigen und viel hinterherlaufen."

Elversberg will Punkte mitnehmen

Hinterherlaufen wollen die Elversberger am Wochenende nicht und stattdessen den Schwung aus der Partie gegen Braunschweig mitnehmen. "Wir wollen gucken, dass wir unseren Lauf fortsetzen und dass wir eine engagierte, gute und spielfreudige Leistung bringen. Dann haben wir Möglichkeiten, dort Punkte mitzunehmen."

Wie viele Zähler genau, würde erst der Spielverlauf zeigen. Mit einem Sieg könnte die Elv den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten und sich nach unten weiter absichern. Übermütig wegen fünf ungeschlagenen Spielen in Folge sei keiner der Spieler, so Steffen.

Kader-Situation der SVE in Magdeburg

Halbherziges Training darf sich auch keiner leisten, der am Sonntag in der Startelf dabei sein will. Im Kader hat die SVE viele Optionen. Zu Beginn der Woche gab es noch kleinere gesundheitliche Einschränkungen (Erkältung und Rückenschmerzen) bei Dominik Martinovic und Semih Sahin.

Beide sind inzwischen aber wieder im Training und sollten laut Einschätzung des Trainers am Sonntag einsatzbereit sein. Weiterhin nicht mit dabei ist lediglich Wahid Faghir wegen Oberschenkelproblemen.

Anpfiff der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg ist heute um 13.30 Uhr in der MDDC-Arena. Eine Zusammenfassung der Partie gibt es abends in der sportarena ab 22.15 Uhr im SR Fernsehen.

