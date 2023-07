GuMo Mobil Eine Etappe mit der Deutschland-Umjoggerin Stand: 06.07.2023 06:34 Uhr

Joyce Hübner läuft seit ersten Mai an der Grenze Deutschlands entlang. Gestartet ist sie in Frankfurt Oder. In 120 Marathons führt sie die Strecke von 5.200 Kilometern einmal rund um Deutschland. Seit Dienstag ist sie im Saarland unterwegs.

Reporter: Uwe Jäger/ Onlinefassung: Rebecca Lambert

Joyce Hübner läuft einmal um Deutschland. Dabei joggt sie im Uhrzeigersinn an der deutschen Grenze entlang. Und da es sich allein nicht ganz so gut läuft, hat sie immer mal wieder Begleiter dabei.

In den vergangenen Tagen ist Joyce 55 Marathons gelaufen. Und das in etwa 120 Tagen. Ihr Weg führte sie an der polnischen Grenze entlang, dann an der tschechischen, über die bayerischen Alpen und Basel bis ins Saarland. Wie viel man aber wirklich geschafft hätte, sehe man immer erst, wenn man am Ende auf die Karte schaue, sagt ist.

Nicht allein

Aktuell laufen drei Leute mit ihr mit: Heiko aus St. Ingbert, Aline aus Heusweiler und Merle, die sogar aus Baden-Württemberg angereist ist, um mit der Deutschlang-Umjoggerin zu laufen. Sie hätten von Joyce gehört und wollten ein Stück mit ihr zusammen mitlaufen.

Das Saarland - so schön

Joyce ist das erste Mal im Saarland. Sie ist am Vortag in Habkirchen gestartet. Es gefalle ihr sehr gut, sagt sie. Die Strecken seien sehr schön und sie verstehe nicht, warum nicht noch mehr Menschen das Laufen für sich entdecken.

Gemeinsam schöne Momente erleben

Und was treibt die Joggerin an? Der Wunsch, andere zu bewegen. Es müsse ja nicht gleich ein Marathon sein, sagt sie. Das gemeinsame Laufen mache es natürlich einfacher. Und schöne Momente in der Natur zu genießen, sei in der Gruppe auch noch schöner.

Versorgung gesichert

Sollte auch mal niemand mit ihr laufen, ist sie trotzdem nicht allein. Ihr Freund Sven ist ihr immer auf den Fersen. Er fährt ihr nämlich im Begleitfahrzeug hinterher. Er versorgt Joyce auf dem Weg und das in Abständen von circa fünf Kilometern. Und in seinem Golf habe er von Panzertape bis zu zwölf Paar Laufschuhe alles dabei, sagt er.

Die besten Ideen entstehen im Biergarten

Aber nicht nur für die Versorgung trägt er die Verantwortung. Eigentlich habe er Joyce auf die Idee gebracht, sagt er. Er habe ihr bei einem Gespräch vorgeschlagen, dass sie doch einmal rund um Deutschland laufen könnte. Eigentlich sei es nur eine Biergartenidee gewesen, aber die Joyce sei direkt Feuer und Flamme gewesen.

Ein Thema aus der Sendung "Guten Morgen" am 06.07.2023 auf SR 3 Saarlandwelle.