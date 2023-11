SR überträgt Partie live Ein Sieg muss zwingend her: Saarbrücken empfängt 1860 München Stand: 10.11.2023 15:48 Uhr

Noch nie hat der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga gegen die Münchner Löwen verloren. Das soll aus FCS-Sicht auch nach dem Heimspiel am Samstag so bleiben. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Sieg, so langsam wird es ungemütlich im Tabellenkeller. Der SR überträgt das Spiel live.

Ein Drittel der Saison ist bereits vorüber und sowohl der 1. FC Saarbrücken als auch die Münchner Löwen haben sich diese erste Saisonphase sicher anders vorgestellt. Am Samstag treffen die beiden angeschlagenen Traditionsverein aufeinander, die Münchner als Vierzehnter sind zu Gast beim Tabellen-Fünfzehnten.

Zwar hat der FCS momentan zwei Punkte Rückstand auf die „Sechzger“, aber auch noch zwei Nachholspiele gegen Duisburg und Dresden in der Hinterhand. Nach der Sensation im DFB-Pokal, als der FCS zuhause gegen Rekordmeister Bayern München siegte, hatten alle Blau-Schwarzen auf einen Aufwärtstrend gehofft. Diese Hoffnung hat sich vergangenes Wochenende aber direkt zerschlagen.

Beide Teams straucheln

Beide Mannschaften haben in den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Sieg geholt. Saarbrücken war beim Remis in Sandhausen (2:2) erst nahe am Auswärtsdreier, nach dem späten Sandhauser Ausgleich aber sogar noch am Rande einer Niederlage. Die Münchner haben zuletzt zweimal verloren.

Nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Jahn Regensburg (0:1) hofft Trainer Maurizio Jacobacci auf mehr Glück in Saarbrücken. Verzichten muss der Italiener am Samstag jedoch auf den verletzten Julian Guttau, sowie die rot- bzw. gelbgesperrten Leroy Kwadwo und Albion Vrenezi. Dafür ist Stammtorhüter Marco Hiller wieder fit.

FCS-Coach Rüdiger Ziehl fehlen dagegen weiter die langzeitverletzten Stürmer Patrick Schmidt und Sebastian Jacob im Kader. Dazu fällt Dominik Becker mit muskulären Problemen aus. Julius Biada nähert sich weiter den 100 Prozent, wird aber voraussichtlich erst einmal auf der Bank sitzen. Ebenso wie Ex-Löwe Richard Neudecker, der nach seinem Muskelfaserriss langsam aufgebaut wird.

Duell live im Fernsehen und auf SR.de

Klar ist, das Löwen-Duell hat es – wie in der vergangenen Saison – in sich. Damals konnte der FCS beide Spiele für sich entscheiden. Die Bedeutung dieses Spiels ist groß – nicht nur aufgrund der Tradition: Der Gewinner kauft sich etwas Zeit und etwas Ruhe, beim Verlierer dagegen schrillen die Alarmglocken. Ein Unentschieden bringt keinem etwas. Voraussetzungen, wie gemacht für einen absoluten Drittliga-Showdown.

Anpfiff im Saarbrücker Ludwigspark ist um 14 Uhr. Der SR überträgt das Spiel live im SR Fernsehen sowie im Livestream auf SR.de, Youtube und Facebook.

Im Radio SR 3 Saarlandwelle live in Einblendungen ins Stadion. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es nach dem Spiel auf SR.de und ab 17.30 Uhr in der sportarena.

Infos zu den Verkehrsbehinderungen und Sperrungen rund um das Spiel finden Sie hier.

