DFB-Pokalspiel Du und dein Kind mit SR1 zum Spiel des Jahres! Stand: 18.10.2023 10:23 Uhr

Am 1. November steigt das Spiel des Jahres für den 1. FC Saarbrücken. In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommen die Stars des FC Bayern München in den Ludwigspark. SR 1 und der „Volkswagen Partner Dechent Automobile in Saarlouis“ ermöglichen es jungen Fußball-Fans gemeinsam mit den Mannschaften bei dem Topspiel einzulaufen! Zudem dürfen die Gewinner eine Begleitperson (Erziehungsberechtigter) mitbringen. Jetzt bewerben!

Bei der zweiten Runde des DFB-Pokals kam das Hammerlos: Der 1. FC Saarbrücken empfängt den FC Bayern München. Der DFB hat als Spieltag den 1. November festgelegt. Alle Fans freuen sich schon sehr auf dieses Sportereignis.

Wir suchen Kinder, die mit den beiden Teams kurz vor Anpfiff auf das Fußballfeld einlaufen. Zudem können die Gewinner jeweils eine Begleitperson (Erziehungsberechtigter) mitbringen. Natürlich könnt ihr nach Anpfiff das Spiel im Stadion mitverfolgen.

Teilnahmebedingungen

Der DFB hat folgende Voraussetzungen zur Teilnahme vorgegeben:

Mitmachen können Kinder, die



zwischen sechs und zehn Jahren alt sind,

nicht größer als 1,50 Meter sind,

in eine der drei vorgegebenen Kleidergrößen 128, 140 oder 152 passen,

ihren Wohnsitz in Deutschland haben und

schulsporttauglich sind.

Als Begleitung ist zudem eine erziehungsberechtigte Person erforderlich.

Jetzt bewerben

Hier können die Erziehungsberechtigen ihr Kind für die Aktion anmelden. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken - schon seid Ihr im Lostopf! Viel Glück!

Die Gewinner werden im SR 1 Programm ausgelost.

Die Teilnahmebedingungen bei SR 1 Gewinnspielen SR 1 veranstaltet regelmäßig Verlosungen und Gewinnspiele im Radioprogramm, auf SR1.de und in den eigenen Auftritten in sozialen Netzwerken wie Facebook. Hier sind die allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen aufgeführt.

Mehr zum Thema