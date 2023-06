SR berichtet federführend für die ARD Die Tour de France 2023 könnte sich in den Vogesen entscheiden Stand: 30.06.2023 09:50 Uhr

Am Samstag startet im spanischen Bilbao die 110. Tour de France. Gleich zu Beginn werden die Top-Favoriten um Pogacar und Vingegaard gefordert sein. Die Entscheidung über den Toursieg fällt aber erst in drei Wochen - und zwar gar nicht so weit von der saarländischen Grenze entfernt.

Ballon d'Alsace, Petit Ballon und Col du Platzerwasel: An diesen Bergen in den Vogesen in der Region um Gérardmer und La Bresse könnte sich in drei Wochen die Tour de France entscheiden. Und das gerade einmal etwas mehr als 200 Kilometer von der saarländischen Grenze entfernt.

An diesem Tag werden viele deutsche Fans an der Strecke erwartet - denn auch von Freiburg ist es nur ein Katzensprung. Wer dabei sein will, sollte früh anreisen, denn die Strecke wird früh gesperrt. Die Etappe selbst startet an diesem Tag um 13.30 Uhr in Belfort.

Buchmann wieder dabei - als Edelhelfer für Giro-Sieger Hindley

Einen deutschen Toursieger werden die Fans in den Vogesen aber wohl nicht anfeuern können. Zwar steht Emanuel Buchmann, der Tour-Vierte von 2019 und frisch gekürte deutsche Meister, wieder am Start - in erster Linie soll er aber seinen Kapitän Jai Hindley im Hochgebirge unterstützen. Das deutsche Team Bora-Hansgrohe hofft, mit dem Australier einen ähnlichen Coup landen zu können wie im vergangenen Jahr, als der 27-Jährige den Giro d'Italia gewann.

Pogacar und Vingegaard die Top-Favoriten

Aber selbst Hindley ist bei der am Samstag startenden Tour de France wohl nur ein Nebendarsteller - das Hauptaugenmerk liegt auf dem Duell zwischen dem 26-jährigen Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark) und dem zweifachen Toursieger Tadej Pogacar (24, Slowenien). Das einzige Aufeinandertreffen der beiden im Frühjahr konnte Pogacar für sich entscheiden - musste dann aber noch einem Sturz mehrere Wochen pausieren, während Vingegaard weiter an seinem Formaufbau arbeiten konnte.

Wenige deutsche Fahrer - aber mit Chancen auf Etappensieg

Die deutschen Fahrer werden bei der Frankreich-Rundfahrt auf Etappensiege schielen. Insgesamt sind mit Buchmann aber gerade einmal sieben deutsche Athleten am Start - so wenige wie seit 21 Jahren nicht mehr.

Drei der sieben Fahrer, Simon Geschke, John Degenkolb und Nils Politt, konnten in früheren Jahren bereits einen Etappensieg feiern. Zudem präsentierte sich Georg Zimmermann zuletzt in starker Form, gewann im Juni sogar eine Etappe beim wichtigsten Vorbereitungsrennen für die Tour de France, der Dauphiné Libéré.

Die Höhepunkte der Tour de France 2023

Der Auftakt in die Tour ist in diesem Jahr außerordentlich schwer. Gleich auf der ersten Etappe werden auf den hügeligen Straßen um Bilbao die Favoriten gefordert sein - auch wenn es noch nicht die hohen Berge, sondern kleine, giftige Anstiege sind.

Aber schon auf der fünften Etappe - so früh wie selten - geht es in die Pyrenäen und ins Hochgebirge. Insgesamt stehen alle großen französischen Gebirgszüge auf dem Etappenplan. Besonders spektakulär wird am 9. Juli die Ankunft auf dem Puy de Dôme, einem Vulkan im französischen Zentralmassiv. In früheren Jahren wurde dort bereits Tour-Geschichte geschrieben, jetzt ist er erstmals seit 35 Jahren wieder im Programm.

Auch ein Zeitfahren ist in diesem Jahr eingeplant. Mit 22 Kilometern fällt es aber vergleichsweise kurz aus - zudem geht es lange Passagen bergauf. Insgesamt scheint diese Tour sehr auf starke Kletterer zugeschnitten.

Live im Fernsehen, im Stream und im Liveticker

Federführend für die gesamte ARD berichtet der Saarländische Rundfunk live von jeder der 21. Etappen. Meist eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Etappenstart startet der sportschau-Liveticker. Eine halbe Stunde nach Etappenstart gibt es die ersten Livebilder im Stream auf sportschau und in One. Die letzten Rennstunden werden dann jeweils live im Ersten übertragen. Alle Sendezeiten gibt es hier auf sportschau.

Zudem finden sie unter www.sportschau.de/radsport/tourdefrance alle Ergebnisse, Informationen zu den einzelnen Etappen und aktuelle News.

Rund einen Monat nach der Tour de France steht der Radsport dann auch im Saarland im Mittelpunkt. Am 23. August startet in St. Wendel die Deutschland Tour - das größte deutsche Radrennen. Zehn Teams aus der World Tour, der ersten Liga des Radsports, werden dort an den Start gehen. Dabei dürfte es ein Wiedersehen mit mehreren Stars geben, die zuvor bei der Tour de France um Etappensiege gekämpft haben.

