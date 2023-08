SR berichtet federführend für ARD Deutschland Tour startet kommende Woche im Saarland Stand: 16.08.2023 12:45 Uhr

Ab dem 23. August steht für Radsportfans wieder ein besonderes Highlight an: Dann startet die Deutschland Tour. Der Auftakt findet im Saarland statt. Der Saarländische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr federführend für die ARD von dem Sportereignis.

Nach der Tour de France steht nun mit der Deutschland Tour das größte Radrennen Deutschlands an. Von 23. bis 27. August schwingt sich die internationale Radprofi-Elite wieder in den Sattel, um gegeneinander anzutreten.

Das Rennen startet mit einem Prolog in St. Wendel. Auch die erste Etappe am 24. August beginnt in St. Wendel und führt dann auf 178 Kilometern über Ottweiler und Neunkirchen nach Merzig.

Autofahrer müssen sich nach Angaben der Stadt Neunkirchen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die betroffenen Straßenabschnitte in Hangard und Wiebelskirchen sollen aber nur maximal eine Stunde für den regulären Verkehr gesperrt sein. In den Ortsteilen Hangard und Wiebelskirchen bieten die Heimat- und Kulturvereine Verpflegung für die Zuschauer an.

Nach der ersten Etappe verlassen die Radprofis das Saarland. Die zweite Etappe läuft auf 190 Kilometern von Kassel nach Winterberg. Am Samstag geht es dann von Arnsberg nach Essen (174 Kilometer). Das Finale am Sonntag führt die Radfahrer dann auf 180 Kilometern von Hannover nach Bremen.

Die Rennen werden abwechselnd von der ARD und dem ZDF übertragen. Für die ARD übernimmt der Saarländische Rundfunk (SR) auch in diesem Jahr wieder die Gesamtverantwortung für die Berichterstattung. Der Prolog wird auch im SR Fernsehen und auf sportschau.de zu sehen sein.

