Fußball-WM der Frauen startet Deutsches Nationalteam mit Saarländerin Lattwein muss am Montag bei WM ran Stand: 20.07.2023 06:44 Uhr

Heute ist es soweit: Die Fußball-WM der Frauen startet in den Gastgeberländern Australien und Neuseeland. Für die deutsche Nationalmannschaft wird es dagegen erst am Montag ernst. Dann steht das erste Spiel für das Team, dem auch die Saarländerin Lena Lattwein angehört, bevor.

Heute startet die Fußball-WM der Frauen in Auckland. Eröffnet wird die WM mit der Partie Neuseeland gegen Norwegen, Anstoß ist um 19.00 Uhr (Ortszeit) bzw. um 9.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). Australien tritt drei Stunden später gegen Irland an.

Deutsche Fans müssen sich dagegen noch ein wenig gedulden: Erst am kommenden Montag, 10.30 Uhr (MEZ), steht das erste Spiel für die Nationalmannschaft und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Marokko an.

Mit 32 Teams nehmen erstmals so viele Mannschaften wie noch nie an einem Weltturnier der Fußballerinnen teil. Das Finale wird am 20. August in Sydney ausgetragen.

WM mit saarländischer Beteiligung

Mit dabei ist auch die Neunkircher Profifußballerin Lena Lattwein. Auf weitere saarländische Beteiligung, etwa in Person von Dzsenifer Marozsán, musste Voss-Tecklenburg verzichten – Marozsán gab im April ihren Rückzug aus der Nationalmannschaft bekannt.

Ob die deutsche Nationalmannschaft genauso zu überzeugen weiß wie bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, wird sich noch zeigen. Die Generalprobe gegen Sambia fiel mit einer 2:3-Niederlage aus deutscher Sicht ernüchternd aus – wobei Testspiele bekanntermaßen nur beschränkte Aussagekraft haben.

