Auftakt heute Abend Darts-WM in London startet – Saarländer Clemens ab Donnerstag gefordert

Im Londoner "Ally Pally" fliegen ab heute Abend wieder die Pfeile – die Darts-WM beginnt. In diesem Jahr kämpfen so viele deutsche Profis wie noch nie um den Titel, darunter auch der Saarländer Gabriel "Gaga" Clemens, der es beim letzten Mal schon bis ins Halbfinale schaffte. Er steigt allerdings erst später ins Turnier ein.

Heute Abend ab 20.00 Uhr startet die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Das sind die Partien zum Auftakt des Turniers:

Kevin Doets (Niederlande) – Stowe Buntz (USA)

Cameron Menzies (Schottland) – Rusty-Jake Rodriguez (Österreich)

Simon Whitlock (Australien) – Paolo Nebrida (Philippinen)

Titelverteidiger Michael Smith (England) – Doets / Buntz

Clemens wohl gleich mit schwerer Aufgabe

Der saarländische Darts-Profi und Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens steigt erst am kommenden Donnerstag in das Turnier ein. Ein möglicher erster Gegner könnte dann der niederländische Shootingstar Gian van Veen sein. Clemens zeigte sich unbeeindruckt. Er sagte, er sei in der Weltrangliste immer noch vor van Veen. Er sei der gesetzte Spieler und daher auch der Favorit. Der 40-Jährige wolle sich vor allem auf sein Spiel im "Ally Pally" konzentrieren und gut spielen – natürlich wolle er gewinnen.

Bei der diesjährigen WM sind erstmals fünf Deutsche dabei, neben Clemens noch Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat. Doch im Vergleich zu anderen Nationen ist die deutsche Delegation im 96-köpfigen Teilnehmerfeld zahlenmäßig weit unterlegen. 27 Länder sind insgesamt vertreten. Die meisten Spieler kommen wie Titelverteidiger Smith aus England.

Deutsche Spieler steigen ab Sonntag ein

Als erster Deutscher spielt am Sonntagabend um 19.00 Uhr Hempel gegen Dylan Slevin aus Irland. Horvat ist am Dienstag um 20.00 Uhr gegen Mike de Decker aus Belgien gefordert. Zeitgleich tritt Pietreczko gegen die japanische Spielerin Mikuru Suzuki an.

Clemens könnte in der 2. Runde am kommenden Donnerstag auch auf Man Lok Leung aus Hong Kong treffen – sollte der formstarke van Veen wider Erwarten unterliegen. Sein Kollege Schindler bekommt es am Freitag um 20.00 Uhr entweder mit Jermaine Wattimena (Niederlande) oder Fallon Sherrock (England) zu tun.

Bei der WM werden Preisgelder im Wert von insgesamt 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet. Umgerechnet sind das etwa 2,8 Millionen Euro. Der Sieger erhält 500.000 Pfund (580.000 Euro). Wer schon in der ersten Runde rausfliegt, nimmt immerhin 7500 Pfund als Trostpflaster mit nach Hause. Das Finale wird am 3. Januar ausgetragen.

