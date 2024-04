Dienstagabend im Ludwigspark Countdown zum Pokalhalbfinale 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserlautern Stand: 01.04.2024 20:48 Uhr

Lange haben die Fans des 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Kaiserslautern auf diesen Tag hingefiebert. Am Dienstag empfangen die Blau-Schwarzen im DFB-Pokalhalbfinale die roten Teufel. Anstoß ist um 20.45 Uhr, die Partie wird live im Ersten übertragen.

Konstantin Malzahn

Ganz Saarbrücken ist im Pokalfieber! Klar, denn es steht eines der größten Spiele in der Geschichte des 1. FC Saarbrücken an. Die Saarländer stehen als Drittligist sensationell im Halbfinale des DFB-Pokals und empfangen dort ausgerechnet den Nachbarn aus der Pfalz, den 1. FC Kaiserslautern. Mehr Fußballromantik und -dramatik geht wohl kaum. Der Ludwigspark ist logischerweise mit knapp 16.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

FCS will nach Berlin

Es hört sich für viele Fans des 1. FC Saarbrücken wie ein Traum an. Die Blau-Schwarzen haben die große Chance, am 25. Mai im Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion aufzulaufen.

Obwohl die Gäste aus der Pfalz eine Liga höher spielen als der FCS, sieht FCK-Trainer Friedhelm Funkel seine roten Teufel im Halbfinale sogar als den Außenseiter. Zu groß ist der Respekt vor der bisherigen Leistung des Drittligisten in dieser DFB-Pokalsaison. Das Derby im Ludwigspark verspricht große Spannung.

Zweites Halbfinale für FCS in vier Jahren

Mit den Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach haben die Saarländer gleich drei Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekegelt. Die Saarländer gelten im DFB-Pokal mittlerweile sogar schon als „Pokalschreck“. Schon wieder müsste man beinahe sagen.

Denn bereits in der Saison 2019/2020 Jahren sorgten die Blau-Schwarzen für ein kleines Pokal-Wunder. Vor vier Jahren standen „die Molschder“ zuletzt im Halbfinale des DFB-Pokals - als bisher einziger Viertligist jemals. Damals musste sich der FCS jedoch Bundesligist Leverkusen mit 0:3 geschlagen geben.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 2. April, 20.45 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Stream: Das Erste zeigt die Partie live

Ziehl sieht FCK nicht als Außenseiter

Für den Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Friedhelm Funkel, sind die Rollen klar verteilt: der FCK geht trotz Zweitliga-Zugehörigkeit als Außenseiter in das Saar-Pfalz-Derby. Darauf reagierte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl in der Pressekonferenz nur mit einem Lächeln - und empfand die Aussagen seines Kollegen sogar als "Aprilscherz."

Obwohl seine Blau-Schwarzen am Osterwochenende notgedrungen spielfrei hatten, sieht Ziehl seine Mannschaft nicht im Vorteil. Der FCS-Coach hätte gerne das Drittligaspiel gegen Rot-Weiß Essen bestritten, um im Rhythmus zu bleiben.

Positive Nachrichten gibt es derweil in Sachen Personal: Boné Uaferro wird nach seiner Handverletzung wieder zur Verfügung stehen. Neben den Langzeitverletzten Jacob, Schmidt und Neudecker sind voraussichtlich auch alle anderen Spieler fit.

Rasen mit Planen abgedeckt

Auch vor diesem Pokalspiel steht wieder der Rasen im Ludwigspark im Fokus. Vor wenigen Wochen wurde dieser erst komplett neu verlegt. Doch bei der Viertelfinalpartie gegen Bundesligist Mönchengladbach zeigte sich auch der neue Rollrasen als anfällig. Die Stadt Saarbrücken versuchte aufgrund der angekündigten Regenfälle im Saarland deshalb den Platz mit Planen zu schützen.

Um die Partie gegen den FCK nicht zusätzlich zu gefährden, wurde das für vergangenen Samstag angesetzte Heimspiel in der 3. Liga gegen Rot-Weiß Essen sogar abgesagt. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl zeigte sich am Ostermontag bezüglich der Bespielbarkeit optimistisch - der Rasen sei in einem guten Zustand. Die endgültige Entscheidung über die Austragung wird der Schiedsrichter erst am Dienstag fällen können.

Polizei spricht von „Saisonhöhepunkt“

Das Verhältnis zwischen beiden Fanlagern gilt als sehr problematisch. Die Polizei rechnet auf beiden Seiten mit etwa 250 sogenannten „Problemfans“, die konsequent getrennt werden sollen. Unterstützt wird die Polizei mit Zusatzkräften aus fünf Bundesländern. Rund um das Stadion kann es zu Einschränkungen für die Fans beider Vereine kommen. Die Camphauserstraße wird für den Autoverkehr ab 17.00 Uhr komplett gesperrt.

Live im Ersten

Das Pokalhalbfinale wird am Dienstag Live im Ersten am 20.15 Uhr übertragen. Moderator vor Ort wird Alex Bommes sein, als Experte wird ihm Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zur Seite stehen. Die Partie wird von Tom Bartels und Thomas Hitzlsperger kommentiert.

Zusätzlich überträgt SR 3 Saarlandwelle die Partie live in Einblendungen, das gesamte Spiel gibt es zum Mithören im Audiostream bei „Sportschau live“ – auf Sportschau.de oder in der Sportschau-App.

Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es nach Abpfiff außerdem bei SR.de und in der ARD Mediathek.

